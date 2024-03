Mais de 35 milhões de transferências PIX no valor de um centavo foram realizadas em 2023

Mais de 35 milhões de transferências por PIX no valor de um centavo foram realizadas em 2023. O número representa um aumento de 43% em relação ao ano passado e é a tradução de um comportamento inesperado entre os brasileiros.

De acordo com especialistas, essas transações podem ser explicadas como testes em empresas e instituições, além do uso para comunicação funcional ou fazer alguma checagem. No entanto, boa parte desses PIX tem sido utilizado para outra finalidade.

Em sua maioria, os mais jovens têm utilizado as transferências por PIX como uma forma de comunicação. A pessoa envia um centavo e usa o espaço de descrição da transferência para mandar um recado.

VEJA MAIS

O fato de ser uma operação financeira gratuita contribui para o volume de transações desse tipo. Porém, como as transações não são sigilosas, os bancos têm acesso ao conteúdo.