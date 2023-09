Mais de 1,3 milhão de contribuintes caíram na malha fina do Imposto de Renda

Em todo o Brasil, 1.366.778 de contribuintes caíram na malha fina do Imposto de Renda 2023, ano-base 2022, por inconsistências nas declarações apresentadas à Receita Federal. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (22), pelo Fisco.

Ainda de acordo com os dados divulgados, o principal motivo que levou os contribuintes à malha fina (58,1% dos casos) envolve deduções da base de cálculo, sendo as despesas médicas a maior causa de retenção (42,3% do total de retenções). Em segundo lugar, correspondendo a 27,6% dos casos, está missão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual de titulares e dependentes declarados.

Os outros motivos foram divergências entre os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) entre o que foi informado na Dirf e o que foi declarado pelas pessoas físicas nas DIRPF (10%) e deduções do Imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e divergência entre os valores declarados de carnê-leão e imposto complementar e os valores efetivamente recolhidos (4,3%).

De acordo com a Receita Federal, ao todo, até setembro, foram entregues 43.481.995 declarações de imposto de renda. Das restituições em malha fina, 954.814 declarações, ou 70% do total, têm Imposto a restituir. Outras 386.102 declarações (28% do total em malha) têm imposto a pagar, enquanto 25.962 têm saldo zero (2%).