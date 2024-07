Lula tem ouvido de empresários que Brasil retomou crescimento sustentável, diz Haddad

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Gabriel Araujo/Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem ouvido de empresários que o Brasil retomou seu crescimento sustentável, acrescentando que o setor produtivo deseja investir no país.

Falando em evento de anúncio de investimentos em obras na Via Dutra e Rio-Santos, em São José dos Campos, Haddad afirmou que o país já mudou desde o início do mandato do atual governo e que ainda vai mudar muito mais.