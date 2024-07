Lira diz que Haddad tem carinho e interlocução com Congresso

(Eduardo Simões/Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta sexta-feira que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem "carinho" e interlocução com o Congresso, além de estar sendo "fundamental" no avanço da pauta econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Legislativo.

Em entrevista à GloboNews, Lira também afirmou que o Senado poderá analisar e fazer correções no texto da regulamentação da reforma tributária aprovado pela Câmara e fez a avaliação de que o Brasil tem uma perspectiva melhor com a reestruturação na legislação sobre tributos.