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Economia

Lula edita Medida Provisória com R$ 8 bi em crédito extra para empréstimo às aéreas

Os recursos serão destinados ao "apoio financeiro reembolsável mediante concessão de empréstimo a empresas prestadoras de serviços aéreos regulares no mercado brasileiro"

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a Medida Provisória 1.368 que abre crédito extraordinário - fora das metas fiscais - de R$ 8 bilhões para o Ministério de Portos e Aeroportos. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União (DOU), os recursos serão destinados ao "apoio financeiro reembolsável mediante concessão de empréstimo a empresas prestadoras de serviços aéreos regulares no mercado brasileiro".

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AÉREAS/GOVERNO/SOCORRO/CRÉDITO EXTRA
Economia
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