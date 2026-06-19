Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Lula assina medida que garante bloqueio de recursos financeiros de bets ilegais

O presidente da República afirmou que o governo avança no intuito de "sufocar o fluxo" das finanças das bets que não seguem a legislação brasileira

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva; o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o ministro da Fazenda, Dario Durigan (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta sexta-feira, 19, uma medida para garantir o bloqueio de recursos financeiros de bets ilegais. Além disso, o dinheiro congelado pelos bancos será incrementado no Fundo Nacional de Segurança Pública, através da cooperação entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Pelo X, Lula afirmou que o governo avança no intuito de "sufocar o fluxo" das finanças das bets que não seguem a legislação brasileira.

Os recursos destinados para o Fundo Nacional de Segurança Pública, segundo o presidente, vai reforçar o combate à estrutura econômica do crime organizado.

"Com a nova Lei Antifacção e a inteligência acumulada no combate a crimes financeiros, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União avançam para sufocar o fluxo de recursos de bets ilegais", afirmou Lula no X.

A medida de Lula foi assinada durante reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

Em vídeo publicado no X, Durigan explicou como vai funcionar a iniciativa do Planalto.

Segundo ele, a Fazenda vai comunicar os bancos da presença de recursos vindos de empresas de apostas ilegais e, em seguida, encaminhará o processo para o MJSP para poder ser feita a destinação do dinheiro para o Fundo Nacional de Segurança Pública. "Quando a gente identificar uma ilegalidade, nós vamos comunicar os bancos dizendo: qualquer conta que você tenha que trate de recursos dessas bets irresponsáveis, você trate de congelar. A partir disso, nós vamos mandar o processo do Ministério da Justiça, que vai cuidar de caminhar até o fim para que esse recurso saia dos bancos, respeitado o devido processo legal, e vá para o Fundo de Segurança Pública."

A assinatura da medida ocorreu no mesmo dia em que uma operação dos Ministérios Públicos do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, junto à Receita Federal, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre movimentação bilionária de recursos por meio de plataformas de apostas clandestinas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BETS ILEGAIS/GOVERNO/COMBATE/RECURSOS/BLOQUEIO/LULA/MP/ASSINATURA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

projetos ferroviários

Governo planeja entregar 4 editais de leilão de ferrovias, uma delas no Pará

Editais devem ser entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU) até fim de 2026, diz ministro

20.06.26 20h32

COMBUSTÍVEL

Mistura de etanol na gasolina vai subir para 32%, diz Alckmin

Nova medida passa a valer na próxima quarta-feira (24) com a promessa de reduzir o preço final para o consumidor

20.06.26 14h14

Lembra dele?

Febre do Morango do Amor completa 1 ano e deixa legado em vendas e empreendimentos

Crescimento do produto foi impulsionado principalmente por plataformas como Instagram e TikTok

20.06.26 7h00

CONTA DE ÁGUA

Cosanpa abre novo ponto em Belém para negociação de débitos com descontos de até 90%

Unidade em São Brás atende consumidores com pendências referentes ao período em que a companhia operava os serviços de água e esgoto em diversos municípios paraenses

19.06.26 17h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Saiba como trocar eletrodomésticos por Pix, em Belém

Veja como funciona a entrega de geladeiras e fogões, entre outros objetos, no bairro da Condor

17.06.26 21h11

CASA PRÓPRIA

Leilões e venda direta da Caixa oferecem imóveis com grandes descontos no Pará

As principais oportunidades são nas modalidades de Leilão e compra direta online. As duas podem ser conferidas no site da Caixa

15.06.26 7h45

BEM-ESTAR ANIMAL

Comercialização de animais tem novas regras em lei sancionada no Pará; entenda

Nova norma estadual proíbe venda em eventos de rua e exige idade mínima de 120 dias para cães e gatos

17.06.26 14h49

BENEFÍCIO SOCIAL

PIS/Pasep 2026: novo pagamento será liberado nesta segunda (15); veja quem pode receber

O valor representa uma importante fonte de renda extra para muitas famílias brasileiras

15.06.26 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda