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Economia

BNDES inicia operações da linha de crédito de R$ 30 bi para motoristas de táxi e de aplicativos

O banco reservou, no mínimo, R$ 3 bilhões para mulheres e R$ 3 bilhões para taxistas, com destinação exclusiva a esses públicos

Estadão Conteúdo
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Imagem ilustrativa (rawpixel.com / Freepik)

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deu início nesta sexta-feira, 19, às operações para receber pedidos de financiamento do BNDES Move Motoristas, linha de crédito de até R$ 30 bilhões destinada à compra de carros novos por taxistas e motoristas de aplicativos com juros mais baixos.

Do total de recursos, o banco reservou, no mínimo, R$ 3 bilhões para mulheres e R$ 3 bilhões para taxistas, com destinação exclusiva a esses públicos, embora os valores possam ser superados conforme a demanda, informou o banco em nota.

A operação será feita por instituições financeiras credenciadas. Motoristas de aplicativo e taxistas com cadastro aprovado na plataforma do Move Brasil já podem procurar concessionárias com veículos na lista de financiáveis para iniciar a análise de crédito. A partir do pedido encaminhado pela concessionária, o banco parceiro avalia o perfil do solicitante e, se houver aprovação, finaliza a contratação dentro das condições do programa.

"O Move Brasil vai permitir a milhares de motoristas renovar ou ter seu instrumento de trabalho. Quem hoje paga semanalmente por um carro alugado vai passar a investir em um patrimônio que é seu, o que significa mais autonomia, mais independência e potencialmente mais renda no fim do mês", disse em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. "Para as mulheres, os juros são ainda mais reduzidos, estimulando sua participação numa atividade em que ainda são minoria", acrescentou o executivo.

As taxas definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) são de até 0,99% ao mês para homens e até 0,91% ao mês para mulheres. O prazo de financiamento chega a 72 meses, com carência de até seis meses. Para motoristas mulheres, o programa também permite incluir no crédito equipamentos adicionais de segurança.

Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Move Brasil já oferece linhas especiais para caminhões, ônibus e implementos rodoviários, com recursos da União via Tesouro Nacional.

Para ampliar o acesso ao crédito na rede bancária, taxistas e motoristas de aplicativo também foram incluídos como categorias elegíveis ao Peac-FGI, que oferece garantia às instituições financeiras no âmbito do Programa BNDES Mais Motoristas, embora não funcione como seguro e não elimine as obrigações do tomador.

Podem participar motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e que tenham feito ao menos 100 corridas no período, na mesma plataforma, além de taxistas registrados e em atividade. As condições valem para carros novos de até R$ 150 mil, desde que atendam critérios de sustentabilidade - flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente a etanol - de montadoras habilitadas no Programa Move.

A solicitação deve ser feita no site gov.br/movebrasil, com promessa de processo simplificado e resposta em até cinco dias úteis pela caixa postal do gov.br.

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MOVE APLICATIVOS/PROGRAMA/BNDES/CRÉDITO/LINHA
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