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Economia

Durigan anuncia ação para bloquear recursos de bet ilegal e envio ao Fundo de Segurança Pública

O ministro afirmou que, na data de gravação do vídeo, a Fazenda bloqueou 50 mil sites de bets ilegais e identificou e bloqueou 350 operadores

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva; o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o ministro da Fazenda, Dario Durigan (Ricardo Stuckert / PR)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta sexta-feira, 19, uma ação para bloquear recursos financeiros de bets ilegais e enviá-los ao Fundo Nacional de Segurança Pública. O anúncio foi feito nas redes sociais cerca de 30 minutos antes de uma entrevista coletiva marcada para falar sobre o tema.

Em um vídeo publicado na conta do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - que assinou decreto autorizando a ação - e compartilhado pelo ministro, Durigan diz que, quando a Fazenda identificar ilegalidade em bets, vai comunicar instituições financeiras para que quaisquer recursos irregulares sejam imediatamente congelados.

"A partir disso, vamos mandar o processo para o Ministério da Justiça, que vai cuidar de encaminhar para que esse recurso saia dos bancos, respeitando o devido processo legal, e vá para o Fundo de Segurança Pública para fortalecer o combate à corrupção e ao crime organizado", disse o ministro da Fazenda.

Durigan afirmou que, na data de gravação do vídeo, a Fazenda bloqueou 50 mil sites de bets ilegais e identificou e bloqueou 350 operadores.

Segundo o ministro, 37 instituições financeiras do País movimentam recursos ilegais de bets. A medida mira essa ponta das operações, ele afirmou.

Também participando do vídeo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, afirmou que a ação se torna possível por causa da Lei Antifacção.

"Essa é mais uma ferramenta para fazermos asfixia financeira contra o crime organizado", disse Lima e Silva.

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BETS ILEGAIS/GOVERNO/COMBATE/RECURSOS/BLOQUEIO
Economia
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