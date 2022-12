Lojistas de shopping de Belém esperam aumentar as vendas em 50% nesta sexta-feira (23)

Lojistas de um shopping localizado na avenida Centenário, em Belém, estimam que as vendas devam crescer pelo menos 50% nesta sexta-feira (23), antevéspera do Natal. No local, no final da tarde desta quinta-feira (22), era possível verificar um movimento intenso de consumidores em busca de presentes para familiares e amigos e, também, de vestuários e calçados para o próprio uso.

“Aproveitei que tinha um almoço de confraternização em um restaurante do shopping e, ao final, fui comprar algumas coisas que ainda faltavam para o meu Natal. Um sapato para mim e alguns presentes para familiares. Acho que o horário estendido facilita, pois muita gente sai do trabalho e vem para o shopping, então, ajuda muito”, opinou a odontológa Juliana Cunha, que transitava pelas lojas do empreendimento.

VEJA MAIS

A empresária Toya Macedo é dona de uma loja de sapatos, que funciona há dois anos no shopping. Ela acredita que o maior movimento de clientes deva se dar mesmo nesta sexta-feira (23). “Este é o nosso segundo Natal e a nossa meta é aumentar 30% as vendas em relação ao ano passado, e acho que vamos alcançar. Mas, com relação à sexta-feira, realmente, deve ser o dia, desta semana que vamos vender mais. Espero que as vendas cresçam pelo menos 50%. No início de dezembro estava meio devagar, achamos que por conta da Copa, mas depois que o Brasil saiu, já começou a melhorar”, contou.

Toya tem uma loja voltada para o público feminino e explica que o sapato é um item que agrada em cheio a esse público. A clientela tem idade que varia de 20 a 60 anos. "A procura está sendo muito grande por sapatos dourados e prateados. Mas o o forte da nossa loja são as cores, então, também sai muita coisa colorida. E o o salto médio tem sido muito mais procurado esse ano. Parece que as mulheres querem algo mais confortável, mas com muito brilho, pedraria, cores e todo o diferencial que a nossa marca se propõe a ter", comentou.