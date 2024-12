Lojas lançam coleção de Ano Novo para atrair clientes

Dias após o Natal, as lojas de Belém já começam a investir na coleção de Ano Novo para atrair novos clientes durante a última semana do ano, que costuma ter um fluxo de vendas menor em comparação com o período que antecede as celebrações natalinas.

“A gente já espera por uma movimentação reduzida nesta semana, porque a maioria das pessoas tende a se programar para comprar no início do mês, mas sempre tem aqueles que deixam para cima da hora. Eu acho que o movimento vai se manter regular nos próximos dias, mas no último dia deve crescer”, declara a vendedora Ana Keila Rodrigues.

Uma estratégia para chamar a atenção dos consumidores que passam pelo shopping é montar uma vitrine com peças em tons mais claros, de preferência branco ou prata, e casuais. “No Ano Novo, as pessoas procuram algo mais brilhoso ou branco, assim como também algo mais casual, já que muitos escolhem passar com amigos. Montamos hoje a vitrine e é uma ótima estratégia para chamar atenção”, afirma a vendedora.

A aposentada Maria de Nazaré Pinto conta que não pretendia comprar roupa nova para passar a virada de ano, mas, de última hora, decidiu ir ao shopping para tentar encontrar algo que a agradasse.

“Eu vim comprar só uma blusinha branca. Aqui foi onde mais me agradou, tanto em roupa quanto em preço. Eu não liguei muito para isso, estava pensando mais no Natal, na família, nas comidas, mas decidi comprar uma blusa para usar com uma calça que eu já tenho”, relata a aposentada.

Maria de Nazaré diz que foi difícil encontrar algo que chamasse a sua atenção, inclusive, percebeu que a movimentação no shopping ainda é baixa e que muitas lojas ainda não investiram em uma nova coleção. O que a fez, segundo a aposentada, se interessar por alguma coisa foi a vitrine. “A vitrine da loja é muito importante. Eu estava passando pela frente e vi as roupas brancas e me chamou a atenção para entrar e dar uma olhada” revela.

Além das lojas de roupas, os segmentos que vendem peças íntimas também se destacam nesta reta final do ano, especialmente por conta das superstições. Muitos acreditam que usar uma peça íntima de cor específica na noite de Réveillon pode definir o ano seguinte. Cada cor pode ter um significado diferente e atrair objetivos específicos, como paz, amor ou dinheiro.

Júnior Santos, vendedor de uma loja de lingeries, afirma que as peças íntimas são muito procuradas no fim de ano justamente por conta dessa crença. “A calcinha amarela traz dinheiro, a vermelha é amor, branca para a paz”, declara.

Conforme conta o vendedor, até o dia 25 de dezembro, a vitrine da loja estava toda em vermelho, mas já no dia seguinte começou a troca para as peças brancas. Outro fator que contribui para as vendas é o uso de corset para complementar o look. “Tem saído muito corset e body, principalmente para usar como look em uma proposta mais sensual”, conclui o vendedor.