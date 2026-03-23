'Limpa Nome': Pará tem descontos de 57% em dívidas; veja como negociar

Mais de 184.988 acordos foram fechados por consumidores paraenses durante os primeiros 30 dias do Feirão Serasa Limpa Nome. A ação, que começou no dia 23 de fevereiro e segue até 1º de abril, já garantiu cerca de R$ 822.973.449,00 em descontos no Pará. O mutirão reúne 2.200 empresas e busca reduzir o índice de inadimplência no Estado, que atinge atualmente 2.988.306 pessoas.

A megaoperação "Alô Serasa" será retomada a partir de quarta-feira (25) para auxiliar nas negociações de dívidas. O serviço oferece atendimento gratuito pelo número 0800 591 5161, das 08h às 20h, e segue disponível até o encerramento do feirão. Desde o lançamento dessa modalidade, em novembro de 2024, foram realizados 105 mil atendimentos em todo o país, resultando em 44 mil acordos.

"Em relação ao Feirão do ano passado para esse, houve um aumento de 8,52% no número de acordos no Pará. Esse movimento indica que os brasileiros estão buscando negociar cada vez mais e priorizam o pagamento de dívidas com descontos e ofertas que cabem no bolso. Por isso, é tão importante mutirões de negociações de dívidas”, afirmou Daniel Nure, especialista em educação financeira da Serasa.

Consumidores devem ter cuidado com tentativas de golpes

A organização orienta atenção redobrada com números suspeitos para evitar fraudes. O canal 0800 serve exclusivamente para receber chamadas e não realiza ligações para os consumidores. “Muitos brasileiros não podem sair para ir presencialmente a agência dos Correios, mas também buscam por um atendimento mais próximo para tirar dúvidas e entender melhor as condições. A partir da ligação, consumidores podem conversar com atendentes treinados sem sair de casa, tirando suas dúvidas, negociando com facilidade para retomar a vida financeira sem dívidas”, explicou Nure.

Outros serviços da instituição continuam disponíveis pelo telefone 3003-6300 ou pelo WhatsApp (11) 99575-2096, de segunda-feira a sexta-feira.