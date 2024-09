Líderes do comércio paraense participam de Convenção Nacional do Comércio Lojista

Entre os dias 18 e 22 de setembro, Balneário Camboriú foi palco da 57ª Convenção Nacional do Comércio Lojista e da 49ª Convenção Estadual do Comércio Lojista, organizadas pelo Sistema CNDL. O evento reuniu mais de 4.500 empresários e líderes do setor, incluindo uma delegação de 50 lojistas do Pará, liderada pelo presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do do Pará (FCDL), Antônio Ferreira. O grupo participou ativamente das discussões que visavam explorar tendências, desafios e oportunidades no comércio varejista.

A comitiva do Pará contou com representantes de várias cidades, como Altamira, Abaetetuba, Belém, Capanema, Capitão Poço, Dom Eliseu, Novo Progresso, Parauapebas, Paragominas e Santarém. Ao longo da convenção, os lojistas puderam participar de palestras, workshops e debates que abordaram desde a adoção de novas tecnologias até estratégias para enfrentar o cenário econômico pós-pandemia.

Para Antônio Ferreira, presidente da FCDL Pará, o evento representou uma oportunidade única de aprendizado e troca de experiências. "Participar da Convenção Nacional nos permite adquirir conhecimento valioso, além de criar conexões que podem gerar novas ideias para o crescimento dos nossos negócios e da economia local", ressaltou Ferreira.

Além dos debates, uma feira multissetorial foi destaque no evento, com cerca de 50 expositores apresentando produtos e soluções inovadoras para o varejo. Esse ambiente propiciou não apenas o fortalecimento das relações entre os empresários, mas também a criação de novas parcerias comerciais.

As convenções são reconhecidas como um espaço de encontro para líderes do comércio de todas as regiões do Brasil, que buscam se atualizar sobre as melhores práticas do setor. Neste ano, o evento reforçou sua relevância ao proporcionar um ambiente de troca de ideias sobre o futuro do varejo e dos serviços.

Com novas perspectivas e ferramentas adquiridas, a delegação da FCDL Pará retornou ao estado, segundo a federação, com o compromisso de impulsionar o comércio local e reafirmar seu papel no desenvolvimento do varejo na região.