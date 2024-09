Semana do Brasil movimenta o comércio com descontos e boas oportunidades para consumidores de Belém

Consumidores de Belém podem contar com descontos de até 40% em itens vendidos no centro comecial e nos shoppings da cidade. As promoções fazem parte da Semana do Brasil, iniciativa criada em 2019 pelo governo federal com o objetivo de impulsionar as vendas no mês de setembro. O período é considerado um “Black Friday” brasileira.

Ana Paula Castro, gerente de uma loja de cosméticos e acessórios no centro comercial da capital paraense, explicou que a estratégia para atrair os consumidores envolve a oferta de preços competitivos, tanto no varejo quanto no atacado. “A gente preparou uma semana inteira de promoção no varejo e atacado, e nessa semana a gente colocou a loja inteira no atacado”, contou.

VEJA MAIS

Ana Paula ainda destacou que as promoções variam entre 30% e 40%, dependendo do produto. “Como colocamos tudo no preço do atacado, o preço costuma baixar bastante e, pra aumentar ainda mais as vendas, colocamos alguns itens abaixo do preço do atacado espalhados pela loja”, disse a gerente, explicando como usar a data comemorativa para atrair mais clientes. E comemora a grande procura do público pela loja: “A gente decora a loja, faz vídeos para divulgar essa semana promocional, para jutasmente atrair os clientes. Nesses dias de promoção aumenta em cerca de 50% a mais do que o normal”.

Há uma grande procura por produtos comemorativos, como bandeiras e acessórios nas cores verde e amarelo. Além desses itens, os clientes também buscam brincos, pulseiras e outros acessórios, que se destacam principalmente em datas especiais, quando há um aumento significativo na demanda por esses artigos.

Ana Cláudia Brito da Silva, empresária, percebeu a diferença nos preços e aproveitou para comprar mais mercadoria para abastecer o seu negócio. “Com o mesmo valor, hoje compramos bem mais coisas e ainda dá tempo pra comprar mais. Aqui nessa loja o preço tá bem em conta. Estamos procurando alguns produtos que na outra loja não tinham, então viemos aqui agora”, comentou Ana, destacando a economia proporcionada pela campanha.

“Como a gente veio lá da ilha, lá os preços são bem mais elevados, então pra nós é mais em conta comprar aqui, até dá pra tirar o gasto da passagem e da alimentação. A gente tá tendo uma economia bem grande porque os produtos são de boa qualidade. Acho que esse tipo de promoção poderia ter mais vezes, pelo menos uma vez no mês, não só em período de feriado”, sugeriu.

Rafaela Damasceno, empresária de 21 anos, também aproveitou as ofertas. “Acho que sim, vale a pena. Tem muita coisa que é bem barata, que dá pra gente aproveitar, bom preço. Rafaela revela que não sabia das promoções festivas e que foi surpreendida ao chegar na loja: “Eu vim fazer compra já porque já sou cliente da loja, daí juntou o útil ao agradável. Nossa, eu amo uma promoção!”.