LibTalks: ônibus elétrico é 3x mais caro e exige estudo, diz especialista da CNT

A transição energética para a mobilidade urbana não é uma realidade absoluta em todas as cidades brasileiras, segundo Andrea Cavalcanti, gerente executiva do Poder Legislativo da Confederação Nacional do Transporte (CNT). A especialista destacou que é fundamental analisar a capacidade de cada local de receber e gerar a energia necessária para eletrificar uma frota.

Durante o debate no LibTalks, nesta terça-feira (18) Andrea Cavalcanti enfatizou que a descarbonização não se limita apenas à energia elétrica. Outros combustíveis verdes devem ser considerados como alternativas viáveis para a sustentabilidade do setor de transportes.

A discussão abordou um dos principais desafios para a implementação de veículos mais sustentáveis: os custos elevados e a manutenção das baterias dos ônibus elétricos, que representam um fator determinante na renovação das frotas.

Custos e manutenção dos ônibus elétricos

Andrea Cavalcanti ressaltou a diferença de valor dos veículos. "Um ônibus elétrico, por exemplo, chega a ser três vezes mais caro do que um ônibus a diesel, então é um valor considerável a ser aplicado numa renovação de frota", afirmou.

Além do investimento inicial, há a necessidade de conhecimento sobre a operação e cuidado com as baterias. A eficiência delas diminui com o uso, algo que ainda está sendo calculado para futuros cenários.

Novas licitações e modelagem de veículos

A especialista também observou que prefeitos têm incluído especificações sobre o tipo de veículo em novas licitações de transporte. Essas determinações podem abranger desde a presença de ar-condicionado até o uso de biometano, conforme a modelagem desejada para cada sistema de mobilidade.

LibTalks: debates sobre mobilidade e Amazônia

O LibTalks, projeto do Grupo Liberal, reúne vozes de referência para discutir a mobilidade urbana e os desafios urbanos na Amazônia. O evento acontece no Espaço Romulo Maiorana, na sede do Grupo Liberal, em Belém, sob o tema "Cidades Sustentáveis e Resilientes".

Os painéis, que contam com a mediação de Ney Messias Jr., diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, prosseguem até a sexta-feira (21), data que marca o último dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).