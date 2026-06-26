LibTalks Amazônia chega a Macapá para debater bioeconomia, inovação e empreendedorismo sustentável

A capital amapaense será palco, nesta sexta-feira (26/06), de mais uma edição do LibTalks Amazônia, iniciativa do Grupo Liberal que promove debates sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento sustentável na região. O encontro ocorrerá às 19h, no auditório da Faculdade Estácio (Unidade Seama), com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube.

Realizado com patrocínio do Sicredi, o evento será conduzido em formato de talk show pela jornalista e empresária Layse Santos e reunirá empreendedores e lideranças que vêm transformando desafios amazônicos em oportunidades de negócios inovadores e de impacto social.

Casos que mostram a força da inovação amazônica

A edição Macapá destaca experiências que conectam bioeconomia, tecnologia e aceleração de negócios para impulsionar soluções sustentáveis desenvolvidas no Amapá. Entre os convidados está a nutricionista e empreendedora Antônia Maria da Costa Bezerra, fundadora da startup Amazon Bioprotein.

Aos 78 anos, Antônia se tornou referência ao desenvolver suplementos proteicos naturais voltados para a população idosa a partir do cariru, hortaliça tradicional da Amazônia. A iniciativa alia saúde, pesquisa e sustentabilidade, fortalecendo cadeias produtivas locais ao envolver agricultores familiares do estado. A startup já recebeu apoio de programas de aceleração, investimentos voltados à bioeconomia e conquistou o terceiro lugar no programa Startup Industrial do Amapá.

Outro participante será Maurício Sánto, administrador e fundador do Amazoom Coworking, empreendimento pioneiro no setor de coworking no Amapá. Atualmente, ele lidera o Hub de Inovação Amazoom, primeiro hub privado de inovação do estado, criado para conectar startups, empresas, instituições e investidores.

Com atuação destacada no fortalecimento do ecossistema regional, Maurício também é diretor da Região Norte da Associação Nacional de Coworking e Escritórios Compartilhados (ANCEV) e um dos articuladores da comunidade Tucuju Valley, contribuindo para a consolidação do Amapá como um polo emergente de inovação sustentável.

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O debate também contará com a participação do engenheiro de produção e empreendedor indígena Michael Carvalho, fundador da construtech Mazodan. Reconhecido nacionalmente, ele desenvolveu a primeira argamassa polimérica e cimento verde da região, utilizando sedimentos do Rio Amazonas e rejeitos de mineração como matéria-prima.

A inovação apresenta ganhos significativos de eficiência e sustentabilidade: cerca de três quilos do composto ecológico substituem aproximadamente 60 quilos da argamassa convencional. O projeto garantiu à Mazodan o título de campeã nacional da ExpoFavela Innovation.

Além da atuação empresarial, Michael lidera iniciativas voltadas ao fortalecimento do ecossistema de inovação amazônico, como a Associação de Startups Inova Cumaú, e participa de articulações nacionais e internacionais relacionadas à sustentabilidade, habitação popular e desenvolvimento urbano.

Projeto fortalece visibilidade da economia amazônica

Segundo Aline Viana, diretora comercial do Grupo Liberal, a realização do LibTalks Amazônia em Macapá reforça o compromisso da empresa em dar visibilidade às iniciativas que impulsionam a bioeconomia e o empreendedorismo sustentável na região.

“O projeto LibTalks Amazônia nasce com esse compromisso do Grupo Liberal de mapear as principais iniciativas relacionadas à bioeconomia, toda essa força do empreendedorismo amazônico. A gente está rodando essas sete capitais para identificar esses grandes cases e mostrar para o Brasil e para o mundo inteiro a força da economia amazônica, dos empreendedores e da inovação”, afirmou.

A executiva destacou que o principal objetivo do projeto é ampliar o alcance das soluções desenvolvidas na região e evidenciar o potencial transformador dos negócios amazônicos.

“Essa é a grande importância do LibTalks: dar visibilidade a iniciativas que muitas vezes nascem na Amazônia, mas têm potencial de impactar mercados nacionais e internacionais”, acrescentou.

Aline também ressaltou que o evento funciona como uma plataforma de conexão entre empresários, investidores e projetos inovadores.

“Por meio dessa ampliação, a gente quer fortalecer a visibilidade do empresariado para investidores e trazer luz para essas grandes iniciativas de inovação, para esses projetos que unem economia e bioeconomia. Assim, conseguimos fortalecer ainda mais a nossa região amazônica”, destacou.

LibTalks Amazônia – Edição Macapá

Data: 26 de junho de 2026

Horário: 19h

Local: Auditório da Faculdade Estácio (Av. José Tupinambá de Almeida, 1223, bairro Jesus de Nazaré, Macapá/AP)

Transmissão: Canal de O Liberal no YouTube

Entrada: Gratuita