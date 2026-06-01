LibTalks Amazônia destaca a força do empreendedorismo feminino, em Porto Velho

O Grupo Liberal realizou em Porto Velho, Rondônia, na noite da última sexta-feira (29.05), o quinto episódio do LibTalks Amazônia. O projeto do Grupo Liberal aborda a força do empreendedorismo amazônico. Nesta edição, a programação destacou as lideranças femininas rondonienses. O evento começou por volta das 19h (horário local de Rondônia e, às 20h, em Belém, em razão do fuso horário). A edição foi transmitida ao vivo pelo youtube e portal OLiberal. O patrocínio oficial é do Sicredi com o apoio estratégico do Governo de Rondônia, da Faculdade Católica e do Hub.RO, onde o programa aconteceu.

A mediadora do episódio foi a jornalista Emilli Sousa, que destacou que a liderança feminina avança no ecossistema de inovação. Ela também provocou as convidadas a falarem de seus principais desafios, e cada uma sintetizou sua trajetória com problemas e soluções e, principalmente, como seguem consolidando conquistas. As convidadas foram a advogada, Tânia Borges, CEO e Cofundadora da Ping; Elisângela Gavino, especialista em inovação e em comunidades de startups e fundadora da AgroScan; e a bióloga Yara Bressan, cofundadora da Amazônia Vida Verde.

A advogada Tânia Borges afirmou que no início ela nem sabia o que era uma startup. "Uma das características é ser um negócio escalável, e isso a gente descobriu com o apoio do Sebrae, e da comunidade de inovação, que conhecemos", ressaltou, ao se referir à rede interconectada de indivíduos, organizações, recursos e instituições que colaboram para apoiar o surgimento, desenvolvimento e crescimento de empresas inovadoras e de base tecnológica.

Tânia Borges destacou ainda que a solução desenvolvida pela Ping. substitui processos manuais e baseados em papel por fluxos digitais seguros, auditáveis e eficientes, gerando agilidade operacional, conformidade e impacto econômico sustentável.

Já a bióloga Yara Bressan, falou sobre a importância das cidades criarem e fomentarem o movimento da inovação, porque essas comunidades, os chamados ecossistemas, ajudam os empreendedores a crescerem de forma coletiva. “Vale apostar no sonho, acreditar, não desistir: se informe, estude e vá em busca do que você quer e você vai conseguir”, destacou.

Para Elisângela Gavino, é importante acreditar na transformação e no desenvolvimento das ideias. Ela falou sobre a conquista de prêmios nacionais, nos anos de 2020 e 2021, em São Paulo. E também citou startups rondonienses que já vendem para outros estados e estão ganhando o mundo com tecnologias desenvolvidas cem por cento em Porto Velho. Elisângela orientou os interessados a frequentarem ambientes que incentivam à inovação. “Estar presente nesse ambiente já é inspirador, a gente tem um hub com eventos semanais, várias pessoas nos procuram para empreender, participar de eventos”, complementou.