Amapá recebe LibTalks Amazônia no dia 26 de junho

O LibTalks Amazônia chega ao Amapá, mais especificamente na capital Macapá, no dia 26 de junho, para promover e amplificar cases de sucesso do empreendedorismo amazônico. O encontro é uma realização do Grupo Liberal com patrocínio do Sicredi e tem como objetivo promover debates estratégicos e relevantes, conectando especialistas, empresas e líderes da região.

A edição do Amapá ocorrerá, às 19h, no auditório da Faculdade Estácio - Unidade Seama, localizado na Av. José Tupinambá de Almeida, 1223, bairro Jesus de Nazaré. Em formato talk show presencial, haverá também transmissão ao vivo pelo canal do O Liberal no YouTube. A jornalista e empresária Layse Santos será a mediadora do LibTalks Amazônia.

O evento é gratuito. O público-alvo é formado por especialistas, acadêmicos, empresários, representantes do poder público e de instituições ligadas ao setor.

Conheça os convidados:

Antônia Bezerra (Amazon Bio Portein)

Aos 78 anos, a nutricionista e empreendedora amapaense Antônia Bezerra decidiu subverter as regras do mercado e fundou a Amazon Bioprotein. Desenvolve suplementos proteicos naturais focados na terceira idade a partir do cariru (hortaliça tradicional da Amazônia).

Aprovada em programas de aceleração locais e impulsionada por fomento financeiro, a iniciativa de Antônia vai além da saúde. Ao basear sua cadeia produtiva no fornecimento de pequenos produtores, a startup coloca a agricultura familiar do Amapá no centro do mapa global da bioeconomia. Além de investimentos recebidos por instituições como o Sebrae e aportes voltados à COP30, Antônia ganhou o 3º lugar no programa Startup Industrial no Amapá.

Maurício Sànto (Hub de Inovação Amazoom)

O administrador Maurício Sànto está à frente do ⁠Hub de Inovação Amazoom, espaço de coworking e aceleração estratégica situado em Macapá. O ecossistema atua como uma incubadora viva de negócios locais, conectando mentes criativas, mentores e investidores interessados na preservação ambiental e no desenvolvimento tecnológico regional.

Ao oferecer suporte e criar pontes comerciais e institucionais, o Hub comandado por Sànto consolida o Amapá como um polo emergente de inovação sustentável no país, pavimentando o caminho para que soluções nativas ganhem competitividade no cenário nacional.

Michael Carvalho (Mazodan)

O engenheiro de produção indígena Michael Carvalho está mudando a lógica da construção civil a partir de Macapá. À frente da construtech ⁠Mazodan, Carvalho desenvolveu a primeira argamassa polimérica e cimento verde da região, utilizando como matéria-prima principal os sedimentos do Rio Amazonas combinados a rejeitos de mineração.

A inovação impressiona pela eficiência: apenas 3 kg do composto ecológico substituem cerca de 60 kg da argamassa convencional em obras. O alto impacto socioambiental e comercial rendeu à empresa o título de campeã nacional da ExpoFavela Innovation.

Serviço:

LibTalks Amazônia – Edição Macapá

Data: 26 de junho de 2026, às 19h

Local: Auditório da Faculdade Estácio. Av. José Tupinambá de Almeida, 1223, bairro Jesus de Nazaré - Macapá/AP

Transmissão ao vivo pelo canal do O Liberal no YouTube.