Nova etapa do Pé-de-Meia começa a ser paga pela Caixa na segunda-feira (29)

Mais uma parcela do Programa Pé-de-Meia, do Governo Federal, começará a ser paga na próxima segunda-feira (29). Nesta etapa, cerca de 3,4 milhões de estudantes vão receber o incentivo. Os valores serão depositados em uma poupança Caixa Tem aberta automaticamente em nome dos alunos. Os pagamentos serão feitos de forma escalonada, conforme o mês de nascimento de cada estudante.

Os estudantes podem movimentar os valores do Programa Pé-de-Meia de forma prática e segura pelo app CAIXA Tem. Para facilitar ainda mais o dia a dia, é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia diretamente pelo app, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos.

Formas de saque

Além disso, quem preferir pode sacar os valores nas lotéricas e terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada.

O estudante poderá consultar informações escolares, regras do Programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) em Consulta Pé-de-Meia, disponível no site do Ministério da Educação. Informações relativas ao pagamento do benefício podem ser consultadas no aplicativo CAIXA Tem ou Aplicativo Benefícios Sociais. Mais informações sobre o Programa podem ser consultadas no site do banco.

Incentivo

Instituído pela Lei 14.818/2024, o Pé-de-Meia prevê pagamento do incentivo aos alunos do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que apresentarem frequência escolar adequada e que atendam às demais regras do Programa.