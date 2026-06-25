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Economia

Governo não tem ingerência na Petrobras, mas não abro mão de discutir seu papel, diz Lula

Lula participa agora da cerimônia que marca a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Mato Grosso do Sul

Estadão Conteúdo
fonte

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, e o presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu nesta quinta-feira, 25, que o governo não tem a função de ingerência na Petrobras, embora tenha um papel de "discutir estrategicamente" as prioridades da companhia. Ele participa agora da cerimônia que marca a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Mato Grosso do Sul (MT).

"O governo não tem ingerência na Petrobras. O que eu não abro mão é de discutir estrategicamente o papel da Petrobras no Brasil. Vira e mexe, aparece um governante nesse país que quer vender a Petrobras, que faz denúncia e acusa ser uma empresa deficitária. Quando eles percebem que não vão poder vender a Petrobras, eles começam a vender pedaço", declarou.

A UFN-III integra o Novo PAC e receberá investimentos de mais de R$ 5 bilhões para sua conclusão, de acordo com informações do Planalto. A cerimônia está sendo realizada em Três Lagoas (MT). Houve assinatura dos principais contratos para a conclusão da planta.

A fábrica estava paralisada desde 2015 e teve sua retomada confirmada pela Petrobras após nova "reavaliação técnica e econômica que atestou a viabilidade do projeto e sua aderência ao Plano de Negócios 2026-2030 da companhia", ainda de acordo com o governo federal.

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LULA/MT/UFN-III/CERIMÔNIA/PETROBRAS
Economia
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