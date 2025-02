Leilão de Imóveis da Caixa oferece descontos de até 56% no Pará; veja a lista

A Caixa Econômica Federal está com leilões abertos em todo o Brasil. No Pará, cidades como Altamira, Castanhal, Ananindeua, Benevides e Belém estão com imóveis disponíveis para venda com descontos de até 56%. Entre casas e apartamentos, os preços variam entre R$ 33 mil e podem chegar até R$ 344 mil. Bragança, Redenção e Salinas também estão na lista de imóveis disponíveis no leilão.

Em fevereiro, 33 editais foram publicados pela Caixa com lances previstos para esta segunda-feira (17) e para o próximo dia 26 de fevereiro. O calendário com todas as datas disponíveis para este mês pode ser acessado aqui.

Casas e apartamentos com mais de dois quartos e garagem na área metropolitana de Belém e nos interiores do estado estão disponíveis para lances no site oficial do leilão.

Para participar, é necessário fazer um cadastro no site da leiloeira com a apresentação dos documentos solicitados e condições detalhadas no edital disponível no mesmo site. Pessoas com mais de 18 anos ou menores de 18 que estejam emancipados, pessoas jurídicas domiciliadas ou estabelecidas no Brasil estão aptas a fazerem propostas.