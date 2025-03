Isenção de IR: Lula assina nesta terça projeto de lei que beneficia quem ganha até R$ 5 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar, nesta terça-feira, 18, o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem recebe até R$ 5 mil por mês, confirmou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

A assinatura será em evento marcado para as 11h30 no Palácio do Planalto, informou a Secom, confirmando apuração do Estadão/Broadcast Político publicada mais cedo.

Participam do evento os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Depois da solenidade, haverá uma entrevista coletiva técnica para detalhar a proposta.

Nesta segunda-feira, 17, Haddad explicou que o governo fez um recálculo e passou a estimar que a renúncia com a ampliação da isenção do Imposto de Renda custará cerca de R$ 27 bilhões, um impacto menor do que os R$ 35 bilhões inicialmente estimados. A nova estimativa já havia sido antecipada pelo Estadão/Broadcast.