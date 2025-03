Projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil será anunciado na próxima semana

O projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5.000 deve ser anunciado na próxima terça-feira (18). A medida foi detalhada pelo presidente Lula durante evento em Sorocaba (SP) que entregou ambulâncias para 558 municípios de 21 Estados nesta sexta-feira (14).

“A verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele, mas quem ganha muito as vezes nem paga. Inventa sempre uma mutreta para não pagar. Então o que nós queremos é salvar o povo trabalhador de pagar o imposto de renda enquanto muita gente rica sonega”, disse Lula.

Na última quinta-feira (13), a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), já havia antecipado que o projeto seria apresentado ao Congresso Nacional. “Semana que vem, vamos apresentar o projeto da isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Mas já tem pautas tramitando que também são importantes para a área da economia”, disse Gleisi a jornalistas depois de se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Redução de gastos

Haddad anunciou em novembro que o governo tentaria emplacar isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF ) para quem ganha até R$ 5.000 mensais. O anúncio da nova faixa em conjunto com o pacote fiscal, que busca reduzir gastos, causou uma reação negativa do mercado financeiro. Na prática, a ideia é aumentar a faixa de pessoas que ficam livres do pagamento do Imposto de Renda.