IPTU 2024: Belém e Ananindeua oferecem até 20% de desconto para pagamentos à vista

Diversos municípios do Pará já sinalizaram os novos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2024 e oferecem facilidades como parcelamentos e descontos para pagamentos à vista - em alguns casos, o percentual chega a 20%. Em Belém, por exemplo, as guias para para pagamento do tributo estão disponíveis para os contribuintes e podem ser emitidas pela internet, neste site, ou entregues pelos Correios.

A data de vencimento da cota única (pagamento à vista) e da primeira parcela (no caso de quem dividir o valor em até dez vezes) é 10 de fevereiro. O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única até a data terá desconto de 10%. Já os que escolherem a quitação em cota única até 10 de março terão desconto de 7%. No caso do parcelamento, o valor será integral.

O Executivo municipal lembra que o contribuinte que estava em dia com o IPTU até o final de 2023 receberá, no momento da emissão da guia de pagamento, o “Crédito do Bom Pagador”, que pode variar de 25% de desconto no imposto para imóveis residenciais a 30% para os não residenciais. A atualização do custo do IPTU, de 5%, teve como base a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) entre outubro do ano anterior e setembro do exercício subsequente.

Os contribuintes ainda têm até esta quarta-feira (31) para aderir ao programa Bora Quitar, iniciativa destinada à regularização de débitos com o município, incluindo o próprio IPTU e o Imposto Sobre Serviços (ISS).

Ananindeua tem descontos de 20%

Na segunda cidade mais populosa do Estado, os descontos chegam ao percentual de 20%. A Prefeitura de Ananindeua oferece um valor menor para quem efetuar o pagamento do IPTU 2024 em cota única até o dia 10 de maio.

É possível emitir a guia de forma online - basta clicar no banner referente ao IPTU 2024 no topo deste site. Já na página, o cidadão precisa apenas colocar o número de inscrição imobiliária reduzida (CIF) e selecionar o ano em exercício (2024). Assim, poderá imprimir o boleto e pagar em um banco autorizado.

A reportagem do Grupo Liberal ainda procurou as prefeituras de Santarém, Marabá e Parauapebas para saber detalhes sobre o pagamento do IPTU 2024 nos municípios, mas não obteve nenhuma resposta.

Detalhes do IPTU 2024

Belém:

Desconto de 10% para quem pagar em cota única até 10 de fevereiro

Desconto de 7% para quem pagar em cota única até 10 de março

Pagamento do valor integral em caso de parcelamento, sendo que a primeira parcela vence em 10 de fevereiro

Basta acessar este site

Ananindeua:

Desconto de 20% para quem pagar em cota única até 10 de maio

Basta acessar este site

Santarém:

Desconto de 15% para pagamento a vista em cota única até 1º de Abril

Desconto de 10% para segunda cota única

Parauapebas:

Desconto de 50% pagando o valor integral

Desconto de 10% pagando em cota única com vencimento no último dia do mês de março