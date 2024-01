IPTU 2024: Ananindeua oferece 20% de desconto para pagamento à vista

Os contribuintes do município de Ananindeua que quiserem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 à vista, em cota única, têm desconto de 20% garantido pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segef) até o dia 10 de maio. O intuito é que os cidadãos quitem suas dívidas com o erário público a partir desse benefício.

Quem mora em Ananindeua consegue emitir a guia de IPTU de forma online desde 2021, sem precisar ir pessoalmente à sede da Segef ou ao Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC) Ananindeua. Basta clicar no banner referente ao IPTU 2024 no topo do site da Prefeitura do município.

Já na página do IPTU, basta que o cidadão coloque o número do CIF (Inscrição Imobiliária Reduzida) e selecione o ano em exercício (2024). Assim, ele poderá imprimir seu boleto e pagar em um banco autorizado.

IPTU digital

Para o secretário de Gestão Fazendária, Ducival Júnior, a modernização no sistema de arrecadação no último ano fez “toda a diferença” para a população.

“Nossa gestão desburocratizou os serviços tributários, um deles foi o IPTU. A implantação do projeto Inova Ananin e a consequente transformação digital do sistema IPTU permite ao contribuinte a emissão de seus boletos (cota única ou parcelados) de forma online, sem precisar sair de casa, além da gestão do IPTU dos seus imóveis”, explica.

Serviço

Emissão de guia do IPTU

No site da Prefeitura de Ananindeua

Na sede da Segef (na avenida Cláudio Sanders, 1590), de 8h às 14h

No SAC Ananindeua (no 2º piso do Shopping Metrópole, na avenida Mário Covas), das 10h às 16h