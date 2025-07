IOF mais alto pode prejudicar eficiência de empresas no Pará, avalia setor

O setor produtivo do Pará avalia negativamente a iniciativa do Governo Federal de aumentar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), cobrado em operações como crédito, câmbio, seguros e investimentos, por exemplo. Para Fernando Oliveira, diretor secretário do Conselho Nacional de Jovens Empresários no Pará (Conjove-PA), o mecanismo prejudica transações e interfere consequentemente na arrecadação das empresas, o que deve reduzir investimentos e afetar planos a longo prazo. Apesar da previsão específica para o segmento, o economista paraense Rafael Boulhosa lembra que os impactos recaem sobre todos, já que o imposto é cobrado em todo tipo de transação.

O porta-voz do Conjove descreve a movimentação do Governo como um desestímulo a atividade empresarial no país e no Pará. O assunto afeta os grandes empreendimentos, mas ele chama atenção também para o efeito sobre os pequenos empreendedores, que acumulariam mais despesas, o que resultaria em prejuízos nos lucros.

“O aumento da taxação de operações de crédito, por exemplo, para pequenas empresas e empresas de qualquer porte, bem como a taxação de títulos incentivados, como o caso da LCI, da LCA, que são letras de crédito relacionadas ao crédito imobiliário e agronegócio, são medidas que impactam diretamente, de forma negativa, o setor produtivo, restringindo o acesso ao crédito”, avalia o diretor.

A dificuldade de contrair crédito reduz, segundo Oliveira, a capacidade de atuação das empresas, ou seja, dificulta a sua permanência no mercado. Isso também reflete na geração de empregos, o que afeta os demais segmentos por diminuir o poder de compra dos consumidores e contribuir com a taxa de informalidade no mercado, por exemplo.

O economista cita exemplos como o financiamento de um carro ou a compra de objetos na modalidade de parcelamento em cartões de crédito. Segundo ele, ambas são transações que sofrem descontos direto do imposto e passam por diferentes esferos da cadeia produtiva, tanto a empresa quanto o consumidor em si. “As pessoas podem não perceber isso diretamente, mas alcança a todo mundo. Por exemplo, o tiozinho que vai comprar um ventilador parcelado em seis vezes Esse parcelamento é um tipo de financiamento e automaticamente recai IOF”, explica.

Mesmo no ambiente político, projeto enfrenta resistência, tendo sido barrado pelo Congresso uma primeira vez. Agora, o Governo insiste em recorrer pela ampliação no Supremo Tribunal Federal (STF). Os diálogos seguem, mas ainda de maneira inconclusiva.

Boulhosa também chama atenção para os riscos decorrentes da medida no cenário internacional, devido à insegurança jurídica e econômica que isso gera para possíveis investidores. “Em termos de mercado internacional, dos produtos que vêm para o Brasil, ou melhor dizendo, dos investidores que querem investir no Brasil, se você aumentar o IOF, automaticamente a margem de ganho dessa pessoa vai ser menor, isso desestimula os investidores internacionais a fazer”, avalia.

A redução de ganho que o economista descreve, somada ao desgaste político entre governo e congresso, tornam o mercado brasileiro e consequentemente o estadual, terrenos inseguros juridicamente.

“Ele (investidor) não sabe exatamente o que vai acontecer com o dinheiro que ele bota no Brasil, já que toda hora inventam alguma coisa para tentar abocanhar uma parte do dinheiro dele, então o IOF só é mais uma forma do governo tentar arrancar dinheiro de investidores e da população”, afirma.