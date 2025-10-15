INSS suspende programa de redução da fila de espera por falta de recursos

Os dados mais recentes divulgados pelo Portal da Transparência Previdenciária apontam que, em agosto de 2025, o estado do Pará mantinha cerca de 107 mil requerimentos pendentes no INSS. Esse número espelha a realidade nacional: em todo o Brasil, a fila de pedidos de benefícios ultrapassou 2,6 milhões de casos no mesmo mês, ainda segundo o relatório.

Em meio a esse cenário de acúmulo, o presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., determinou nesta quarta-feira, 15, a suspensão temporária do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) — mecanismo criado para reavaliar benefícios previdenciários e assistenciais, acelerar análises e reduzir a fila de espera.

VEJA MAIS:



Por que o PGB foi suspenso?

De acordo com ofício enviado ao Ministério da Previdência, a paralisação é motivada por insuficiência orçamentária. O INSS solicitou uma suplementação de R$ 89,1 milhões para manter o programa ativo.

Durante o período de suspensão:

Novas tarefas não poderão ser concluídas por meio da “análise extraordinária” do PGB;

por meio da “análise extraordinária” do PGB; Todos os processos pendentes ou em exigência que estavam enquadrados no PGB devem retornar à fila comum de análise.

O PGB vinham sendo usado para premiar servidores que ultrapassassem metas diárias de análise, fomentando produtividade para enfrentar os picos de demanda.