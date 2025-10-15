Sicredi é eleita a melhor empresa para trabalhar no Brasil, segundo GPTW 25

A instituição financeira cooperativa Sicredi foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a melhor empresa para trabalhar no Brasil, na categoria Gigantes, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW) 2025. A pesquisa, que avalia o ambiente de trabalho e a cultura organizacional de empresas de todo o país, destacou o desempenho da cooperativa entre mais de 5 mil organizações inscritas.

Ranking GPTW 2025 reconhece 175 empresas no Brasil

A cerimônia de premiação ocorreu em 8 de outubro, em São Paulo, e reuniu empresas classificadas nas categorias Gigantes, Grandes e Médias. Ao todo, 175 organizações foram reconhecidas na edição deste ano, que representa cerca de 3,2 milhões de trabalhadores brasileiros.

O GPTW é uma das principais referências globais na avaliação de ambientes de trabalho e práticas de gestão de pessoas. No Brasil, o ranking é elaborado em parceria com a Época Negócios e o Valor Econômico. Em sua 29ª edição, o levantamento ampliou o número de empresas premiadas — de 150 para 175.

Indicadores de confiança e engajamento

A classificação é baseada no Índice de Confiança e nas Práticas Culturais das empresas participantes. Em 2025, o Sicredi registrou 90% de adesão de seus colaboradores à pesquisa, com um índice geral de confiança também de 90%, superando o resultado do ano anterior.

Outro destaque foi o Employee Net Promoter Score (e-NPS), indicador que mede o quanto os funcionários recomendariam a empresa a outras pessoas. O Sicredi atingiu 84%, sinalizando um alto nível de satisfação e engajamento interno.

Reconhecimento também na América Latina

Além do desempenho nacional, o Sicredi foi incluído, em agosto deste ano, entre as 25 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina, no ranking GPTW Latam 2025. Essa foi a primeira vez que a cooperativa figurou na versão latino-americana da pesquisa.