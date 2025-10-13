Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPMI do INSS pausa por cinco minutos após ex-presidente recusar responder perguntas do relator

Depoente possui habeas corpus dado pelo ministro do STF, Luiz Fux, que lhe dá direito ao silêncio

O Liberal
fonte

alessandro Stefanutto depões sobre fraude no INSS (Reprodução | TV Senado)

O ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Antonio Stefanutto, depôs na tarde desta segunda-feira (13), na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que apura fraudes no INSS. Ele descreve ter encontrado um cenário caótico e com muitas dificuldades na sua gestão. Após sua argumentação, o depoente se recusa a responder questões do relator e se manteve a disposição apenas dos parlamentares, o que gerou uma tensão, levando a sua suspensão da sessão de cinco minutos. A situação se repetiu por duas vez desde que a sessão deu início as perguntas.

A pergunta que gerou a negativa do depoente, foi sobre o seu período de atuação no serviço público, feita pelo relator da CPMI, deputado federal Alfredo Gaspar (União). A justificativa de Stefanutto e da sua defesa é de que o relator já possuia seu pré-julgamento sobre o investigado definido.

Stefanutto participa da sessão com habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, o que o permite não gerar provas contra si, ou seja, ficar em silêncio. No entanto, esse direito recai apenas sobre o caso específico de perguntas que o incriminam, como avalia o senador Rogério Marinho (PL-RN).

“O depoente se colocou numa situação de desconforto não querendo responder ao relator e o que nós dizemos é que isso é um pré-julgamento. Se ele se sentir de alguma forma desrespeitado, tem o direito de se posicionar, mas não pode antecipar um juízo de valor. Até porque o habeas corpus não lhe garante o direito de não responder, só o de não responder o que o incrimine”, explica Marinho durante a pausa.

VEJA MAIS

image Fux concede habeas corpus para ex-presidente do INSS poder ficar em silêncio durante CPI
Ministro também permitiu que Stefanutto possa ter comunicação irrestrita com sua defesa

image Relator da CPI do INSS diz que pedirá prisão de Milton Baptista
Ele também afirmou que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União já tinham conhecimento das ilegalidades

image CGU diz que Sindicato investigado por descontos escondeu do INSS participação de Frei Chico

Após o retorno das perguntas, o depoente aceitou responder as perguntas,mas o clima tenso se manteve entre os dois. O depoente se mantém firme na decisão de não responder a algumas perguntas do relator.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cpmi do inss
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Após Barroso negar habeas, governador do Tocantins faz nova investida para retomar o cargo

Defesa de Wanderlei Barbosa tenta derrubar decisão do ministro

13.10.25 18h23

Eduardo Bolsonaro rebate crítica de Ciro Nogueira: 'O prejuízo foi gigantesco para o seu plano'

13.10.25 18h12

Clima tenso

CPMI do INSS pausa por cinco minutos após ex-presidente recusar responder perguntas do relator

Depoente possui habeas corpus dado pelo ministro do STF, Luiz Fux, que lhe dá direito ao silêncio

13.10.25 17h33

Oposição quer derrubar decreto que coloca gabinete de Lula a serviço de Janja

13.10.25 17h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

Justiça eleitoral

TRE mantém decisão que cassou mandato de Beto Faro, mas senador segue no cargo; entenda

Em nota, parlamentar reafirmou sua inocência e diz que submeterá a decisão à análise das instâncias superiores

08.10.25 10h41

Deu Ruim!

Nikolas vota errado em MP de Lula e é cobrado pelo MBL

Nikolas publicamente admitiu o erro e explicou, também pelas redes sociais, que se confundiu durante a votação

08.10.25 20h48

PROCESSOS

Cármen Lúcia pede envio de caso de Daniel Santos para análise de foro privilegiado no STF; entenda

Decisão da ministra suspende temporariamente as investigações do Ministério Público no Pará

08.10.25 19h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda