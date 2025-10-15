Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará se destaca na safra de grãos 2025/26 com projeção de 4,1% de crescimento

Resultado é impulsionado pela expansão da área plantada, que deve crescer 10,4%, de 2 milhões para 2,2 milhões de hectares

Thaline Silva*
fonte

A soja segue como o principal produto agrícola do país, com estimativa de colheita de 177,6 milhões de toneladas (Divulgação)

O Pará é um dos principais destaques da Região Norte nas projeções de crescimento da safra de grãos para o ciclo 2025/2026. Segundo o primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta terça-feira (14), a produção estadual deve atingir 7,3 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 4,1% em relação à safra anterior, estimada em 7 milhões de toneladas.

O resultado é impulsionado pela expansão da área destinada ao plantio, que deve crescer 10,4%, passando de 2 milhões de hectares em 2024/25 para 2,2 milhões em 2025/26. Apesar da ampliação, a produtividade por hectare tende a apresentar uma leve redução, de 3.480 para 3.279 quilos por hectare, conforme aponta o levantamento.

Entre as culturas que mais contribuem para esse avanço, o feijão se destaca com o maior crescimento percentual: a produção deve subir 28,2%, passando de 12,4 mil para 15,9 mil toneladas. O sorgo também apresenta desempenho positivo, com alta prevista de 11,5%, de 209,5 mil para 233,6 mil toneladas. Já a soja, principal cultura do estado, deve registrar aumento de 8,2%, alcançando 4,86 milhões de toneladas.

VEJA MAIS 

image Petrobras está fechando acordo para fornecer combustível renovável para a COP 30, diz diretora
A COP 30 acontecerá em Belém de 10 a 21 de novembro de 2025

image Exportações de pescado do Pará somam US$ 47 milhões até agosto
Peixes como pargo lideram exportações; Estados Unidos, Hong Kong e China são os principais destinos do pescado paraense.

Cenário nacional

Em nível nacional, o primeiro levantamento da safra 2025/26 indica um novo ciclo de expansão para a agricultura brasileira. A produção total de grãos deve chegar a 354,7 milhões de toneladas, um aumento de 0,8% em relação ao volume colhido na safra anterior — que foi recorde, com 350,2 milhões de toneladas. A área plantada deve crescer 3,3%, atingindo 84,4 milhões de hectares.

A soja segue como o principal produto agrícola do país, com estimativa de colheita de 177,6 milhões de toneladas. A área cultivada deve aumentar 3,6% em relação ao ciclo 2024/25, quando o país colheu 171,5 milhões de toneladas. As chuvas de setembro favoreceram o início do plantio, com 11,1% da área já semeada no momento da pesquisa. Os estados de Mato Grosso e Paraná registravam, nos primeiros dez dias de outubro, 18,9% e 31% da área plantada, respectivamente.

O milho também apresenta tendência de crescimento. A área total deve alcançar 22,7 milhões de hectares, com produção estimada em 138,6 milhões de toneladas nas três safras do grão. Na primeira safra, a expansão da área é de 6,1%, com expectativa de colheita de 25,6 milhões de toneladas. No Sul do país, o plantio já avança: no Rio Grande do Sul, 83% da área estava semeada até 11 de outubro, enquanto no Paraná o índice era de 84% e em Santa Catarina, de 72%.

Outras culturas

Para o arroz, a Conab projeta redução de 5,6% na área cultivada, com produção estimada em 11,5 milhões de toneladas. Na região Sul, responsável pela maior parte da colheita, o período é de preparo do solo e início do plantio. O feijão deve manter estabilidade, com produção de cerca de 3 milhões de toneladas nas três safras previstas. A primeira deve ter redução de 7,5% na área, com 840,4 mil hectares.

Entre as culturas de inverno, o trigo deve atingir 7,7 milhões de toneladas, uma queda de 2,4% em relação à safra anterior. A retração é atribuída à redução de quase 20% na área plantada, influenciada por condições climáticas menos favoráveis.

Exportações e consumo

As projeções da Conab apontam alta nas exportações de milho, que devem passar de 40 milhões para 46,5 milhões de toneladas em 2025/26. O consumo interno também deve crescer, impulsionado pela produção de etanol, alcançando 94,5 milhões de toneladas.

No caso da soja, o Brasil deve manter a liderança mundial nas exportações, com estimativa superior a 112 milhões de toneladas. O processamento interno também tende a avançar, podendo atingir 59,56 milhões de toneladas até 2026, em razão da maior mistura de biodiesel e da crescente demanda por proteína vegetal.

Mesmo com menor área plantada, o arroz deve manter boa oferta interna e ampliar as exportações, que podem chegar a 2,1 milhões de toneladas — ante 1,6 milhão no ciclo anterior. O consumo doméstico deve permanecer estável, próximo de 11 milhões de toneladas.

Projeções por regiões

Norte
• 2024/25 - 22,66 milhões de toneladas
• 2025/26 – 23,34 milhões de toneladas
• 3% – Aumento na produtividade

Nordeste
• 2024/25 – 31,36 milhões de toneladas
• 2025/26 – 32,64 milhões de toneladas
• 4,1% – Aumento na produtividade

Centro-Oeste
• 2024/25 – 179,27 milhões de toneladas
• 2025/26 – 175,39 milhões de toneladas
• -2,2% – Aumento na produtividade

Sudeste
• 2024/25 – 30,15 milhões de toneladas
• 2025/26 – 30,39 milhões de toneladas
• 0,8% – Aumento na produtividade

Sul
• 2024/25 – 88,46 milhões de toneladas
• 2025/26 – 92,93 milhões de toneladas
• 5% – Aumento na produtividade

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Safra

levantamento da Safra de Grãos
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Safra 2025/26

Pará se destaca na safra de grãos 2025/26 com projeção de 4,1% de crescimento

Resultado é impulsionado pela expansão da área plantada, que deve crescer 10,4%, de 2 milhões para 2,2 milhões de hectares

15.10.25 13h15

INSS suspende programa de redução da fila de espera por falta de recursos

No Pará, a fila já acumula mais de 100 mil requerimentos, segundo o Portal da Transparência Previdenciária

15.10.25 11h58

GREAT PLACE TO WORK

Sicredi é eleita a melhor empresa para trabalhar no Brasil, segundo GPTW 25

Instituição financeira cooperativa ficou em primeiro lugar na categoria Gigantes do ranking Great Place to Work 2025, que avaliou mais de 5 mil empresas em todo o país

15.10.25 10h58

economia

Governo do Pará incentiva empreendedorismo de mulheres ribeirinhas em Portel, no Marajó

Parceria com o Governo Federal, projeto Fomento Rural é executado pela Emater

14.10.25 20h16

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

SOLUÇÕES PARA A CRISE DO AÇAÍ

Alepa apresenta plano com 60 propostas para enfrentar crise do açaí e garantir acesso ao alimento

Relatório do Grupo de Trabalho da Assembleia Legislativa do estado propõe políticas públicas para regular mercado, fortalecer produtores e tornar o açaí acessível para a população mais vulnerável.

08.10.25 7h00

preços

O que comer no Porto Futuro II? Veja valores e opções

Opções variam entre bebidas, hamburguerias, cafeterias, além dos doces e sobremesas

08.10.25 18h10

CONCURSOS BANCÁRIOS

Com salários de até R$ 20 mil, concursos bancários previstos no Brasil devem ter mais de 800 vagas

Banco Central, CVM, Previc e Banco do Brasil estão com concursos solicitados ou previstos para os próximos meses; oportunidades contemplam níveis médio e superior, com remunerações atrativas e lotação nacional.

06.10.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda