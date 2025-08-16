INSS reconhece prova de vida automática de 30,5 milhões de beneficiários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou orientações sobre o procedimento de prova de vida para aposentados e pensionistas. Neste sábado (16), o órgão esclareceu que o sistema de verificação automática já reconheceu a situação de 90% dos beneficiários que precisavam realizar o procedimento em 2025, por meio do cruzamento de informações entre bases governamentais.

Dos 33,9 milhões de beneficiários que necessitavam comprovar que estão vivos este ano, 30,5 milhões já tiveram sua situação regularizada sem precisar se deslocar até uma agência. A medida visa simplificar o processo, especialmente para idosos, e garantir que os recursos cheguem aos verdadeiros titulares.

O INSS estabeleceu que, quando o sistema não consegue confirmar automaticamente a condição de vida do beneficiário, uma notificação é enviada. Após receber este aviso, o segurado tem 60 dias para regularizar sua situação antes que o benefício seja bloqueado.

"O procedimento existe para proteger o pagamento de benefícios, evitar fraudes e garantir que o dinheiro chegue mesmo a quem tem direito", informa o comunicado do INSS.

Quem realizou a última prova de vida após novembro de 2024 deve ficar atento às notificações do instituto. No caso de não regularização após o bloqueio, o pagamento poderá ser cancelado definitivamente depois de seis meses.

Para servidores públicos federais, aposentados e pensionistas, a comprovação deve ser feita anualmente, no mês de aniversário. O aplicativo SOUGOV.BR oferece a opção de reconhecimento facial como alternativa digital, mas o atendimento presencial continua disponível.

Contudo, o INSS alerta sobre a importância de manter os dados cadastrais atualizados, incluindo endereço, telefone e e-mail, para evitar o risco de perder o pagamento do benefício.