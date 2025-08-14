Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Inscrições abertas para cursos gratuitos de empreendedorismo digital para jovens no Pará

Capacitação gratuita visa estimular novos negócios, gerar renda e promover inclusão produtiva em 53 municípios paraenses.

Gabi Gutierrez

O projeto Jovens Empreendedores Digitais (J.E.D.I.) abriu inscrições gratuitas para jovens de 16 a 29 anos interessados em se qualificar para o mercado do empreendedorismo digital. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Instituto Federal do Ceará (IFCE), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Senado Federal, com coordenação no Pará liderada pelo professor Gleydson Oliveira.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site linktr.ee/jovensempreendedoresdigitais, e as vagas são limitadas. Ao todo, 15 mil jovens paraenses serão capacitados, em uma ação que busca estimular a geração de renda, o protagonismo juvenil e o desenvolvimento regional.

O projeto atenderá 53 municípios do Pará, distribuídos em sete polos. As primeiras turmas virtuais terão início entre 25 de agosto e 4 de setembro de 2025.

Formação e conteúdos

Os participantes receberão certificação gratuita e terão acesso a conteúdos práticos e estratégicos sobre negócios digitais, marketing, uso de ferramentas tecnológicas, UI/UX, e-commerce, copywriting, tráfego pago e técnicas de vendas. A formação será conduzida por professores do Pará e do Ceará por meio de uma plataforma de ensino a distância, acessível por computadores e celulares.

A gestão do projeto segue um modelo colaborativo: a equipe do Pará é responsável pela elaboração dos conteúdos pedagógicos e metodológicos, enquanto as equipes do Ceará desenvolvem e mantêm a plataforma virtual.

Municípios atendidos

Polo 1: Ananindeua, Belém, Benevides, Breves, Castanhal, Marituba, Portel, Santa Izabel do Pará, Vigia.
Polo 2: Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Moju, Tailândia, Tomé-Açu.
Polo 3: Bragança, Capanema, Capitão Poço, Curuçá, Salinópolis, São Miguel do Guamá, Viseu.
Polo 4: Dom Eliseu, Itupiranga, Marabá, Paragominas, Rondon do Pará, Ulianópolis.
Polo 5: Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Parauapebas, Redenção, São Félix do Xingu, Tucumã.
Polo 6: Altamira, Breu Branco, Itaituba, Jacundá, Novo Repartimento, Pacajá, Tucuruí, Uruará.
Polo 7: Alenquer, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Santarém, Terra Santa.

.




