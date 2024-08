Inflação sobe em Belém no mês de julho, aponta IBGE; veja o que ficou mais caro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, registrou um aumento de 0,39% em julho, em Belém, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (09.08). O maior impacto do mês veio do grupo Transportes, com alta de 1,82% no período, seguido de Habitação (0,98%), artigos de residência (0,63%) e vestuário (0,61%).

Em todo o Brasil, a inflação em julho foi de 0,38%. O aumento ficou acima da variação de 0,33% prevista pelo mercado financeiro, com isso, o IPCA acumula alta de 4,5% nos últimos 12 meses, valor que representa o teto da meta para este ano.

No grupo Transportes, a passagem aérea teve a maior variação individual, com um aumento de 19,39%, em julho. Por outro lado, o maior impacto no grupo foi causado pela gasolina, que subiu 3,15%, contribuindo com 0,16 pontos percentuais.

O resultado do grupo Habitação (0,77%) foi impactado principalmente pela alta da energia elétrica residencial, que subiu 1,93% e contribuiu com 0,08 pontos percentuais. Em julho, começou a vigorar a bandeira tarifária amarela, que acrescenta R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Em contrapartida, ainda o índice nacional, os alimentos registraram um recuo no preço com queda de 0,51%. As principais quedas foram do tomate (-31,24%), da cenoura (-27,43%), da cebola (-8,97%), da batata inglesa (-7,48%) e das frutas (-2,84%).

Resultados dos grupos do IPCA em Belém:

Alimentação e bebidas (-0,66%) Habitação (0,98%) Artigos de residência (0,63%) Vestuário (0,61%) Transportes (1,82%) Saúde e cuidados pessoais (-0,22%) Despesas pessoais (0,36%) Educação (0,08%) Comunicação (0,23%)

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)