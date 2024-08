'Menor nível de desemprego, a inflação está controlada, só falta reduzir a taxa de juros', diz Lula

Selic

Decisão do Copom de manter os juros em 10,5% coloca o Brasil em 3º na lista de países com o maior juro real entre 40 economias.

Supremo

Após um mês de recesso, o STF retoma suas atividades hoje, com julgamentos de temas de grande repercussão social.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Nós temos o menor nível de desemprego, a inflação está controlada, só falta a gente reduzir a taxa de juros.”

Lula, presidente da República, defendeu ontem, mais uma vez, a redução da taxa de juros. A declaração se deu pouco antes de o Copom anunciar a decisão unânime de manter a Selic em 10,5% ao ano.



>IPTU

ISENÇÃO



Uma boa notícia para donos de imóveis tombados ou em processo de tombamento e os localizados em área de interesse de preservação, como orlas e entorno de bens tombados pelo município. A prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), publicou o edital de isenção de IPTU para 2025. Os interessados poderão fazer a solicitação de isenção de 5 de agosto a 30 de novembro deste ano. A inscrição deve ser realizada on-line, no site da Secretaria Municipal de Finanças. A isenção do IPTU é concedida anualmente, mediante solicitação do proprietário, podendo ser renovada após vistoria técnica realizada pela Fumbel, comprovando a boa conservação do imóvel.



>AMAZÔNIA

ALERTAS



Durante plenária de abertura da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ontem, em Brasília, o reitor da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Zagury Tourinho, chamou a atenção para as consequências negativas de projetos pensados para a Amazônia de fora para dentro e defendeu o uso da ciência produzida na região e dos saberes locais para o enfrentamento de seus desafios. Tourinho também destacou o fato de que estamos próximos de um ponto de não retorno não apenas da degradação da floresta, mas, igualmente, do comprometimento das condições de vida das populações que até hoje garantiram a floresta em pé.



INCLUSÃO



A conferência foi aberta ontem, em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento, que será encerrado hoje, tem como tema “Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido”. A primeira plenária, que teve o reitor paraense como um dos participantes, foi coordenada pela presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Helena Nader, e debateu “oportunidades e desafios para o desenvolvimento nacional sustentável e inclusivo”.



>CONFIANÇA

QUEDA



Indicador divulgado ontem pela Confederação Nacional da Indústria aponta queda de confiança com a economia e com as próprias empresas entre gestores de pequenos empreendimentos. O indicador de confiança do empresário industrial caiu de 49,7 pontos em junho para 49,3 pontos em julho. Entre os motivos da queda estão elevada carga tributária; demanda interna insuficiente; taxas de juros elevadas; falta ou alto custo de trabalhador qualificado e não qualificado; e competição desleal com o mercado informal e com produtos oriundos de contrabando e pirataria.



>UTINGA

POINT



O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” recebeu, até 29 de julho, quase 300 mil visitantes em 2024. Os dados divulgados ontem pelo Estado apontam o crescente interesse do público pelo turismo sustentável e por atividades ao ar livre. Desde janeiro o local tem atraído média mensal de 40 mil visitantes. Em julho, o número de visitantes aumentou significativamente, chegando a 55 mil, impulsionado pelo verão amazônico e pelas férias escolares. As trilhas ecológicas, passeios de bicicleta, rapel, boia-cross e tirolesa são algumas das opções de lazer que atraem tanto turistas quanto moradores locais.



>OLIMPÍADA

CABOCLA



A cesta de bola ao cesto é um paneiro de fibra de jarumã e a bola, improvisada com sacos plásticos, folhas de árvores e fita adesiva. A rede de vôlei é feita de folhas de açaí e a cesta de basquete é a lixeira da escola. E ainda tem o ping-bol, uma mistura de pingue-pongue com futebol, vôlei com pé e a queimada do rei ou da rainha. É assim, com materiais improvisados e mais próximos da realidade dos ribeirinhos, que estão sendo realizados os Jogos de Verão da Escola Municipal de Educação do Campo São José, localizada às margens do rio Bijogó, na ilha Grande, uma das 39 ilhas de Belém.



ADAPTAÇÃO



As modalidades adaptadas dos jogos e os materiais utilizados permitem que os estudantes pratiquem esportes em suas comunidades, localizadas em áreas de várzeas com espaços de terra firme pequenos. Reformada em 2023, pela prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a escola São José atende estudantes do 6° ao 9° ano e também é ecologicamente correta, contando com 36 placas fotovoltaicas para geração de energia limpa.

Em Poucas Linhas

- Os atores Letícia Sabatella e Daniel Dantas desembarcam em Belém neste mês com a epopeia Ilíada, de Homero, na tradução de Manoel Odorico Mendes.

- Em Belém o espetáculo tem produção de Emanoel Freitas e será apresentado no Teatro Margarida Schivasappa, nos dias 23, 24 e 25, às 20h.

- Em linha direta com a coluna, uma leitora denunciou um ato de desrespeito de um motorista de aplicativo, em Belém. Ao ter que caminhar com o filho pequeno por cerca de dez metros de distância do local de origem do embarque, a usuária comentou com o condutor que ele poderia ter parado mais perto da residência.

- Ele retrucou e disse que se ela estava reclamando seria melhor ir andando até seu destino. E arrancou com o carro sem que a passageira e a criança pudessem embarcar.

- Esse tipo de reclamação tem sido recorrente. Nas redes sociais, usuários reclamam também de duplicidade na cobrança das corridas.

- A Escola de Governança Pública do Estado do Pará prorrogou até 23 de agosto o prazo de inscrição ao processo seletivo dos cursos de especialização em Gestão Pública com ênfase em Gestão do Conhecimento nas Organizações Públicas e Planejamento e Orçamento Público.

- O público-alvo é formado por servidores estaduais efetivos ou empregados públicos efetivos.

- A federação composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV) realiza hoje sua convenção partidária para definir as candidaturas majoritárias e proporcionais em Ananindeua. Miro Sanova (PT) será o candidato a prefeito, tendo Lindiany Campos (PRD) como vice.

- A Justiça de Uruará deferiu pedido de tutela provisória de urgência feito pelo Ministério Público do Estado e determinou que a Câmara Municipal de Vereadores e o município de Placas observem o limite de 11 vereadores no processo eleitoral de 2024. Atualmente são 13 vereadores. O pedido para reduzir o número foi feito com base nos resultados do Censo Demográfico de 2022.