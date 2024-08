Cesta básica registra queda no mês de julho em Belém

Dados divulgados pelo Departamento Intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos (DIEESE/PA) mostraram que após seis meses consecutivos de alta, o custo da cesta básica de alimentos dos belenenses registrou queda.

Segundo a pesquisa, o valor da cesta básica na capital em julho de 2024 foi de R$ 682,39, com recuo de 1,9% em relação ao mês de junho, quando a cesta custou R$ 695,58.

O custo da cesta básica para uma família padrão paraense, composta de dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 2.047,17. Para cobrir as necessidades alimentares mínimas dessa família, são necessários aproximadamente 1,44 salário mínimo, considerando o valor atual.

Em julho, o trabalhador paraense comprometeu 52,25% da renda e teve que trabalhar cerca de 106 horas para comprar os 12 itens da cesta básica.

O assistente administrativo Charles Dias afirma que ele conseguiu sentir a redução no valor das compras, apesar de pouca coisa.

“Mensalmente, em casa, gastamos cerca de R$ 300 somente com alimentos perecíveis e produto de limpeza, sem contar as proteínas. Alimentos como arroz e feijão acabam pesando mais no orçamento da família, apesar de os preços terem diminuído, mesmo que pouca coisa. Sentimos o mínimo da redução no atacadista/varejo”, afirma Charles Dias.

O produto que registrou a maior queda nos preços no período foi o leite, com queda de 11,2%. Em contrapartida, o café registrou aumento de 4,28% no mês de julho.

Produtos com Redução de Preço:

Preço médio do produto no mês de maio / Variação de preço entre junho e julho de 2024

Leite: R$ 7,59 (-11,12%)

Feijão: R$ 6,41 (-5,18%)

Óleo de soja: R$ 6,73 (-4,54%)

Açúcar: R$ 6,04 (-3,97%)

Manteiga: R$ 61,88 (-3,63%)

Arroz: R$ 7,46 (-2,61%)

Farinha de mandioca: R$ 10,94 (-1,88%)

Carne: R$ 36,17 (-1,79%)

Produtos com Aumento de Preço:

Café: R$ 42,92 (+4,28%)

Leite: R$ 7,59 (+7,81%)

Farinha de mandioca: R$ 10,94 (+5,29%)

Manteiga: R$ 61,88 (+4,88%)

Banana: R$ 10,46 (+0,58%)

Tomate: R$ 10,72 (+0,19%)

Pão: R$ 15,72 (sem variação)

Em comparação a julho de 2023, o arroz registrou o maior aumento de preço do período, 24,96%, seguido do café (21,41%) e da banana (18,77). O único produto que apresentou queda foi o feijão, com uma redução de 22,58%.

O universitário Igor Oliveira disse que está ficando difícil comprar alimentos para o mês inteiro.

“O preço dos produtos tem aumentado bastante nos últimos dias e, para as pessoas que dependem do salário mínimo, fica difícil poder comprar os mantimentos para durar um mês inteiro. A carne, que é essencial, acaba pesando mais no nosso bolso na hora de comprar, o que faz com que a nossa família opte por comprar ovos, que acabam saindo mais em conta.”

O Balanço Nacional da Pesquisa da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Dieese no mês de julho, mostra que pela primeira vez neste ano todas as 17 capitais pesquisadas apresentaram recuos no custo da Cesta. São Paulo foi a capital que apresentou o maior valor da cesta básica, alcançando o custo total de R$ 809,77; já o menor valor apurado foi registrado em Aracaju, com o custo de R$ 524,28.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)