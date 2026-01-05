Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Indicador de Incerteza cai 3,1 pontos em dezembro ante novembro, mostra FGV

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência e mostra a percepção sobre o fortalecimento da economia do país.

Estadão Conteúdo
fonte

Ministérios da Fazenda e do Planejamento informaram valor no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que orienta a execução do Orçamento (José Cruz / Agência Brasil / Arquivo)

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) teve queda de 3,1 pontos na passagem de novembro para dezembro, para 104,5 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br caiu 0,7 ponto.

"O indicador de incerteza recuou em dezembro, influenciado por ambos os componentes, principalmente, pelo componente de Mídia, que reflete o debate econômico nas notícias de jornais. Com o resultado, o IIE-Br encerra o ano consolidando um patamar considerado confortável de incerteza, abaixo de 110 pontos por quatro meses consecutivos", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

"Nas médias móveis trimestrais, o indicador mantém trajetória de queda ao longo de 2025, sinalizando menor incerteza econômica para o ano. Esse desempenho reflete a resiliência da economia, a recente desaceleração da inflação, maior previsibilidade da política econômica interna e a diminuição dos ruídos no cenário externo nos dois últimos meses. Para 2026, no entanto, há desafios relevantes que podem influenciar no nível de incerteza da economia, como as eleições presidenciais, previsão de desaceleração econômica e a intensificação do debate sobre as contas públicas", completou Gouveia.

O recuo de dezembro foi puxado pelos dois componentes do indicador: o de Mídia cedeu 3,2 pontos, para 107,8 pontos, contribuindo com -2,8 pontos para o IIE-Br do mês. Enquanto o de Expectativas recuou 1,6 ponto, para 89,2 pontos, contribuindo com -0,3 ponto.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FGV

IIE-Br

dezembro
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

Economia

Ebserh abre concurso público para médicos; há vagas para Belém

São 196 especialidades e salários chegam a R$ 19,1 mil

06.01.26 19h12

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

economia

Balança comercial brasileira tem em 2025 superávit de US$ 68,3 bi, o 3º maior da série

O resultado é o terceiro melhor da série histórica, atrás de 2023 e 2024, anos do Governo Lula.

06.01.26 15h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

TRANSIÇÃO

Reforma tributária: o que muda em 2026 e os principais impactos no Pará

Ano de transição do novo sistema de impostos começa com efeitos diretos no comércio e serviços paraenses

31.12.25 7h00

VAREJO

Liquidação de janeiro: lojas em Belém já fazem promoções de até 80% para queimar estoques

Descontos tentam manter movimento após fim de ano e garantir capital de giro aos lojistas

02.01.26 16h26

IPVA 2026

Confira o calendário de vencimento e valores do IPVA 2026 no Pará

Recolhimento do IPVA 2026 será feito por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE)

17.12.25 10h23

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda