O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Inadimplência de aluguel: Norte teve 2ª maior taxa do Brasil em dezembro

Índice nacional caiu para 3,44%, o menor patamar em 7 meses, mas estados nortistas registram 4,73% de atrasos nos pagamentos, aponta Superlógica

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Marcos Santos / USP Imagens)

A inadimplência de aluguel no Brasil encerrou o ano de 2025 em queda, atingindo o patamar mais baixo dos últimos sete meses, com uma taxa de 3,44% em dezembro. No entanto, o cenário na região Norte preocupa, já que os estados nortistas registram a segunda maior taxa de atrasos do País, com um índice de 4,73%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (20) pelo Índice de Inadimplência Locatícia (IIL) da Superlógica, plataforma de tecnologia para o mercado imobiliário.

De acordo com o levantamento, que analisou mais de 600 mil contratos, o índice nacional de 3,44% em dezembro representa um recuo em relação aos 3,69% registrados em novembro. Na comparação regional, a região Norte só fica atrás do Nordeste, que lidera o ranking nacional com 5,23% de atrasos. Enquanto o Sul mantém a menor taxa do Brasil (2,68%), o Norte apresentou um aumento de 0,28 ponto percentual no último mês do ano.

"A inadimplência de aluguel segue uma tendência de queda nos últimos meses e pode ser um bom sinal para 2026. Mas é fundamental acompanhar de perto as projeções de juros para este ano, já que esse indicador tem impacto direto tanto no endividamento quanto na capacidade de pagamento dos inquilinos", analisou Manoel Gonçalves, diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica.

No recorte por tipo de imóvel, os apartamentos apresentaram a menor taxa de atraso em dezembro, com 2,23%, seguidos pelas casas, com 3,74%. Já os imóveis comerciais continuam sendo o segmento com maior dificuldade de pagamento, registrando 4,65% de inadimplência nacional. Dentro do setor comercial, os contratos com valores de até R$ 1 mil são os mais sensíveis, com uma taxa de 8,06%, apesar de terem registrado queda na comparação com novembro.

Para o mercado residencial, a maior inadimplência de aluguel está concentrada nos extremos de renda. Imóveis com aluguel acima de R$ 13 mil registram taxa de 6,04%, enquanto as locações populares (até R$ 1 mil) aparecem logo em seguida com 5,89%. Por outro lado, a faixa intermediária, que compreende aluguéis entre R$ 3 mil e R$ 5 mil, é a que apresenta maior estabilidade, com apenas 1,85% de inadimplentes.

CENÁRIO DA INADIMPLÊNCIA

Ranking por regiões (dezembro/2025):

  • Nordeste: 5,23%
  • Norte: 4,73%
  • Centro-Oeste: 3,53%
  • Sudeste: 3,15%
  • Sul: 2,68%

Inadimplência por tipo de imóvel:

  • Comercial: 4,65%
  • Casa: 3,74%
  • Apartamento: 2,23%

Evolução nacional (últimos meses):

  • Setembro/25: 3,80%
  • Outubro/25: 3,76%
  • Novembro/25: 3,69%
  • Dezembro/25: 3,44%

Fonte: Índice Superlógica

