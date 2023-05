Imposto de Renda: prazo para tentar receber restituição no 1º lote termina nesta quarta-feira (10)

Segundo a Receita Federal, para terem a chance de entrar na lista dos que receberão a restituição do Imposto de Renda no primeiro lote, os contribuintes devem entregar a declaração até a próxima quarta-feira (10). Mesmo aqueles que estão na lista de prioridades legais para a restituição são aconselhados a enviar suas declarações até essa data.

Após o envio da declaração, o contribuinte deve aguardar para verificar se estará entre os contemplados, desde que sua declaração não seja retida pela malha fina. O pagamento do primeiro lote está programado para o dia 31 de maio, que também é o prazo final para a entrega da declaração.

O cronograma de pagamentos da restituição é composto por cinco lotes, sendo que os primeiros são destinados às prioridades legais. A ordem das prioridades é a seguinte:

- Idosos com 80 anos ou mais;

- Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

- Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e também quem escolher a restituição por Pix;

- Demais contribuintes.

Neste ano, a utilização da declaração pré-preenchida e a opção de receber a restituição através do Pix têm sido considerados meios de "furar a fila" para a restituição do Imposto de Renda.

A restituição do Imposto de Renda corresponde à devolução do valor pago a mais à Receita Federal durante o ano-base, que neste caso é o ano de 2022. Durante o processo de preenchimento da declaração, o próprio software da Receita Federal indica se o contribuinte terá direito à restituição, se não possui saldo a pagar ou receber, ou se há imposto a ser pago.

Veja o calendário completo de pagamento da restituição do IRPF 2023

1˚ lote: 31 de maio

2˚ lote: 30 de junho

3˚ lote: 31 de julho

4˚ lote: 31 de agosto

5˚ lote: 29 de setembro

A entrega da declaração de Imposto de Renda começou no dia 15 de março e termina no dia 31 de maio. A Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano.

