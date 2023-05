Faltando menos de um mês para o fim do prazo, cerca de 55% dos contribuintes do Pará declararam o IR

O período final para realizar a declaração do Imposto de Renda (IR) está se aproximando e, até esta terça-feira (02), apenas 55,71% dos contribuintes do Pará haviam prestado contas com o Leão. O número foi repassado pela Receita Federal, que afirma ter expectativas para que essa quantidade aumente durante o último mês. Até o dia 31 de maio, prazo limite dado pelo órgão, a expectativa é que 842.107 informações, em média, sejam enviadas para análise.

Lourdes Tavares, superintendente adjunta da Receita Federal na 2ª Região Fiscal, explica que o comportamento de deixar as declarações para última hora é considerado normal, porém, com o limite próximo, é importante ter cuidado com os documentos necessários. “Normalmente, uma parcela dos contribuintes deixam para o último mês. Nesse último mês, a quantidade aumenta. A gente aguarda que a cada dia, nas próximas semanas, essa quantidade aumente”, diz.

Novidades

A superintendente da Receita lembrou que algumas mudanças fazem parte da declaração de 2023 e devem ser levadas em consideração pelos contribuintes. Entre elas, Lourdes destaca que a principal é o preenchimento de alguns dados de forma automática no site do governo. “Por meio do CPF ou da conta no gov, selo prata ou ouro, vem alguns dados que já constam em arquivos da Receita Federal, como rendimentos, despesas médicas, aluguéis de imóveis… Isso tudo já consta no banco de dados”, destaca.

"Outra novidade foi quanto a alteração na Bolsa de Valores. Antes, qualquer aplicação já obrigava o contribuinte a apresentar no Imposto de Renda", diz Lourdes Tavares (Divulgação / Receita Federal)

Entretanto, fica a cargo do declarante verificar se essas informações estão corretas. “Outra novidade foi quanto a alteração na Bolsa de Valores. Antes, qualquer aplicação já obrigava o contribuinte a apresentar no Imposto de Renda. Esse ano, só vale se essa pessoa vendeu em Bolsa o valor acima de R$ 40 mil ou realizou alguma operação com incidência do Imposto. Também, quem optar por restituição via pix, vai entrar na lista de prioridade dos lotes de pagamento”, pontua Lourdes.

Na última segunda-feira (1º), Dia do Trabalhador, algumas mudanças envolvendo a tabela de cálculo do Imposto de Renda passaram a valer. A medida provisória publicada concede isenção de taxas aos contribuintes que ganhem até dois salários mínimos, R$ 2.640 no valor corrigido, e cria um desconto de R$ 528 para todas as faixas de renda. Porém, a superintendente ressalta que as novas regras só serão aplicadas em declarações do ano-calendário 2023, ou seja, em 2024.

“O que vai influenciar é se a pessoa estiver dentro das condições de obrigatoriedade. Então, o contribuinte tem que verificar se ele se enquadra em uma dessas condições para apresentar a declaração. A medida provisória não vai valer ainda para essa declaração, apenas para quem for declarar em 2024, referente ao ano-calendário de 2022, e o que determina a obrigatoriedade é o total de rendimentos do ano anterior. O fato de a pessoa estar isenta, não a desobriga de declarar”, finaliza Lourdes.

Imposto de renda no Pará

Pessoas aguardadas para declarar em 2023 → de 831.311 a 852.903

Declararam até terça-feira → 475.146, o que corresponde a 55,71%

Quem deve declarar

→ Toda pessoa física que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ R$28.559,70 no ano de 2022;

→ Toda pessoa física que recebeu rendimentos Isentos, não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte acima de R$40.000,00 no ano de 2022;

→ Quem obteve algum ganho de capital na venda de bens.