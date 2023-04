13,7 milhões de pessoas deixarão de pagar IR já a partir de maio

Nesta sexta-feira (28), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou que a isenção no Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) será elevada para valores até R$ 2.640 a partir do próximo mês. Atualmente, a isenção vai até R$ 1.903,98.

"Junto também tem o compromisso do presidente Lula de, ao longo do mandato, isentar na tabela de Imposto de Renda [para] salário de até R$ 5 mil. Como primeiro degrau desse compromisso, os salários de até R$ 2.640, a partir de 1º de maio, não terão retenção na folha de pagamento do Imposto de Renda", explicou o ministro.

De acordo com Marinho, essa medida "ajudará muito" na renda da classe trabalhadora, principalmente de quem recebe salários mais baixos.

Quando questionado se a medida será instituída por um ato do presidente Lula ou da Receita Federal, o ministro disse que será da Receita e que valerá a partir de 1º de maio. Segundo o Marinho, o processo para formalizar a decisão "está tramitando".

De acordo com informações da Secretaria da Receita Federal, com o aumento da faixa de isenção, cerca de 13,7 milhões de pessoas deixarão de pagar IR, já a partir do próximo mês. O número representa cerca de 40% do total de contribuintes.

Para viabilizar a medida, a faixa de isenção subirá para R$ 2.112 e haverá um desconto mensal de R$ 528 direto na fonte. Ou seja, sobre o imposto que seria devido pelo empregado.

Segundo a Receita Federal, o contribuinte não precisará fazer nada para garantir a isenção. Até maio, os sistemas da Instituição serão atualizados para permitir a concessão automática do desconto de R$ 528.

Ainda de acordo com informações da Receita, com a proposta, o governo deixará de arrecadar R$ 3,2 bilhões neste ano. Em 2024, o impacto nas contas será de R$ 6 bilhões.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).