Receita paga novo lote residual de restituição do Imposto de Renda nesta sexta; confira

O lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de abril é pago nesta sexta-feira (28) pela Receita Federal. Quase 291 mil contribuintes têm direito ao crédito, no valor total de R$ 344 milhões. Esses lotes são de pessoas que caíram na chamada "malha fina", ou malha fiscal, e depois regularizaram as pendências.

Cerca de R$ 155,1 milhões desse valor serão pagos a quem tem prioridade legal, sendo 3.647 contribuintes idosos acima de 80 anos; 25.136 entre 60 e 79 anos; 3.957 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; e 9.615 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Ainda são contemplados 248.579 pessoas não prioritárias. O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração.

Saiba como consultar o lote residual:

No site da Receita, clique em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição" Ou por meio do aplicativo da Receita para tablets e smartphones, disponível aqui na versão para Android e aqui na versão para iOS

E se o dinheiro não for depositado?

No caso de o crédito não ser realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte deve, então, reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos", depois "Meu Imposto de Renda" e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".