Prazo para o Imposto de Renda acaba em um mês; veja como fazer

O prazo para a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda (IR) de pessoas físicas termina no dia 31 de maio.



Segundo dados da Receita Federal, cerca de 22 milhões de contribuintes deixaram para enviar a declaração no último mês, mas outros 18.051.280 já prestaram contas à instituição desde o dia 15 de março, quando foi liberado o download do programa para o ajuste de 2023.



Precisam prestar contas ao leão os contribuintes que tiverem renda acima de R$ 28.559,70 em 2022 ou que recebem R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte.



Além disso, mesmo que a renda não atinja os valores mínimos, precisam enviar a declaração à Receita Federal as pessoas físicas que tinham bens avaliados em mais de R$ 300 mil – casa, carro ou investimentos, por exemplo – em 31 de dezembro de 2022



Isso ocorre independentemente de ser trabalhador formal, informal, aposentado ou pensionista, por exemplo, pois o que define a obrigatoriedade é a situação de renda do contribuinte.

Como fazer a declaração?

Há três maneiras de fazer a declaração do Imposto de Renda:



Programa Gerador de Declaração (PGD);

Aplicativo Meu Imposto de Renda para iOS ou Android;

Portal e-CAC, que pode ser utilizado no computador pela sua conta no gov.br.

Depois de escolher uma das opções, preencha os dados com as informações solicitadas – fontes de pagamento, gastos com saúde e educação, dívidas, bens, etc – necessárias para enviar à Receita Federal.



Após isso, clique no campo “verificar pendências” para saber se todos os campos obrigatórios da declaração foram corretamente preenchidos. Se estiver tudo certo, a declaração será liberada para o envio à Receita Federal.