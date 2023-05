Declaração do IR de graça: saiba onde fazer o documento sem pagar contador

Os alunos de contabilidade da faculdade Estacio, por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) e em parceria com a Receita Federal, estão disponibilizando gratuitamente o serviço de preenchimento, a declaração e o envio do imposto de renda para cidadãos de baixa renda de todo o Brasil.

Os interessados nos serviços podem buscar mais informações por meio do endereço eletrônico: naf.digital@estacio.br. Além disso, também há a opção presencial para quem prefira ir diretamente a um dos campus da Estácio, localizados em Belém, Ananindeua e Castanhal. Confira os horários de atendimento:

Belém

Estácio Nazaré: de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h

Doca: terça e quarta, das 15h às 19h; quinta, das 15h às 18h; sexta, das 16h às 19h

Ananindeua

Segunda a sexta-feira, das 17h às 19h

Castanhal

Terça e quarta, das 16h às 18h.

Em 2023, o NAF disponibiliza ao contribuinte a utilização da declaração pré-preenchida logo na abertura do período de entrega do documento, que está disponível tanto pelo Programa Gerador de Declaração (PGD), via computador, quanto pelas opções Meu Imposto de Renda, on-line ou em aplicativo para iOS ou Android.

Desta forma, o NAF quer minimizar erros e oferecer maior comodidade aos cidadãos, uma vez que o sistema da Receita traz diversas informações automaticamente que antes tinham que ser preenchidas uma por uma pelo contribuinte, responsável por alterar, incluir, excluir e confirmar dados.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)