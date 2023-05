Haddad afirma que ainda não sabe como chegar à faixa de isenção de R$ 5 mil no Imposto de Renda

Em entrevista à CBN na manhã desta sexta-feira (5), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que ainda não tem uma resposta sobre como chegar à faixa de isenção do Imposto de Renda em R$ 5 mil. Recentemente, o governo federal subiu a isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.640 - contando com descontos concedidos em cima do tributo.

Segundo ele, essa foi "uma determinação do governo" e, agora, o trabalho do Ministério da Fazenda é viabilizar o que foi pedido, mas que essa é uma "tarefa desafiadora". A elevação da faixa de isenção ao patamar dos R$ 5 mil custaria cerca de R$ 100 bilhões aos cofres públicos, diz Haddad. Para reduzir esses gastos, o ministro afirma que pode propor uma medida que siga os mesmo moldes da isenção anunciada recentemente.

Entenda como funcionou

Governo elevou a faixa de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.112;

Quem ganha entre R$ 2.112 e R$ 2.640 terá um desconto mensal do governo direto na fonte, ou seja, sobre o imposto que seria devido pelo empregado

Somando os dois mecanismos, quem ganha até dois salários mínimos não pagará imposto de renda nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual

Com essa medida, o governo perde menos na arrecadação - o custo estimado da medida é de R$ 3,2 bilhões em 2023 e R$ 6 bilhões em 2024

A ideia do ministro é que o governo consiga diminuir a carga tributária de pessoas com salários de até R$ 5 mil com outros tipos de descontos, para além da própria elevação da faixa de isenção.

Haddad destaca que, para o ano que vem, provavelmente, conseguirá subir a faixa de isenção para pouco mais de R$ 3 mil, o que seria mais um passo para chegar até o valor determinado pelo presidente Lula.