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Economia

Hugo Motta convoca sessões para acelerar PEC da escala 6x1 e prevê aprovação ainda em maio

O deputado destacou que pretende entregar a aprovação do texto ainda em maio, em mensagem sobre o Dia do Trabalho publicada no Instagram.

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou sessões deliberativas do Plenário de segunda, 4, sexta-feira, 8, com objetivo de acelerar a contagem do prazo para a apresentação de emendas na comissão especial que analisa a PEC da escala 6x1.

A pauta de votação deve ser divulgada ainda nesta sexta-feira, 1º, pela Secretaria-Geral da Mesa.

O deputado destacou que pretende entregar a aprovação do texto ainda em maio, em mensagem sobre o Dia do Trabalho publicada no Instagram.

"Neste 1º de maio eu quero reafirmar o compromisso da Câmara dos Deputados com os seus direitos. Sei que muitos aguardam a resposta sobre a PEC da escala 6 por 1 e o meu compromisso é claro, não ficaremos só no discurso. Já instalamos a Comissão Especial para um debate profundo e rápido. Nossa meta é entregar a aprovação do texto ainda no mês de maio, sempre com o equilíbrio que o Brasil precisa", disse.

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Palavras-chave

6X1/JORNADA/PEC/CÂMARA/HUGO MOTTA/VOTAÇÃO/SESSÕES/CONVOCAÇÃO
Economia
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