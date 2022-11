Hospital Regional do Marajó (HRPM) abre vagas de trabalho para PCDs em Breves

O Hospital Regional do Marajó (HRPM), no município de Breves, está com vagas de trabalho abertas para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são para as áreas assistencial, operacional e administrativa. Os interessados em participar do processo seletivo para contratação exclusiva para esse público devem enviar currículos até 2 de dezembro para o e-mail selecao.hrm@indsh.org.br, com laudo atualizado anexo.

A unidade de saúde é administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). De acordo com informações divulgadas pelo Instituto, os candidatos que tiverem os currículos aprovados serão comunicados sobre dia e hora da realização das provas e entrevistas.

Entre os requisitos para concorrer às vagas estão: nível médio, ensino técnico, superior completo e conhecimentos de informática. Além disso, é necessário residir no município de Breves ou ter disponibilidade para mudança.

A unidade dispõe de assistência de média e alta complexidades para aproximadamente 300 mil habitantes dos municípios vinculados ao 8º Centro Regional de Saúde (CRS): Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.