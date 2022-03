Hospitais Públicos Estaduais abrem vagas em Ananindeua, Belém e Marabá; veja as oportunidades

Os Hospitais Públicos que pertencem ao Governo do Pará e que são gerenciados pela entidade filantrópica Pró-Saúde estão com vagas abertas nas cidades de Ananindeua, Belém e Marabá. As oportunidades são para candidatos que desejam trabalhar nas áreas assistenciais e de apoio. Pessoas com Deficiência (PcD) podem se candidatar.

Os interessados em participar dos processos seletivos devem informar o título da vaga no assunto dos e-mails. Todas as etapas, como testes e entrevistas, são eliminatórias.

Confira as vagas:

► Hospital Metropolitano

No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, a vaga disponível é para o cargo de assistente financeiro júnior. O prazo de inscrição é até o dia 3 de abril e pode ser feita através do link: https://www.catho.com.br/vagas/compartilhada/20380047/

► Hospital Oncológico Infantil

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (HOIOL), em Belém, está com oportunidades para candidatos que desejam trabalhar como técnico de enfermagem e almoxarife. As inscrições para participar do processo seletivo podem ser feitas até o dia 31 de março, enviando o currículo para o e-mail: vagas.hoiol@prosaude.org.br

Os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem devem possuir ensino médio completo, curso técnico de enfermagem, registro ativo no conselho de classe e conhecimento básico do pacote Office. Já para os que desejam se candidatar a vaga de almoxarife é necessário possuir ensino médio completo e, também, é desejável ter experiência na área.

► Hospital Regional do Sudeste do Pará

Já no Hospital Regional do Sudeste do Pará - Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, interior do estado, as vagas são para biomédico e enfermeiro. As inscrições poderão ser feitas até o dia 1 de abril e os currículos devem ser enviado para o e-mail: vagas.hrsp@prosaude.org.br

Para o cargo de biomédico, o interessado deve possuir ensino superior completo em biomedicina, registro no conselho de classe e conhecimento do pacote Office. Já para o cargo de enfermeiro é necessário possuir superior completo em enfermagem, registro no conselho de classe, conhecimento do pacote Office, além de pós-graduação em controle de infecção hospitalar.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)