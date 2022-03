Carlos Gomes abre PSS para níveis superior e fundamental; inscrições começam nesta quinta-feira (31)

A Fundação Carlos Gomes estará com inscrições abertas no período de 31/03 a 01/04 para o processo seletivo temporário para nível superior e fundamental. As inscrições poderão ser realizadas de forma gratuita pelo site do Sipros .

Os cargos de nível superior serão para as funções de Técnico de Administração e Finanças - Administração (01 vaga) e Técnico em Gestão de Informática (02 vagas). Já para os de nível fundamental será para o cargo de Auxiliar Operacional (01 vaga). A remuneração será de R$ 1.899,32 para os cargos de nível superior e de R$ 1.100 para os de nível fundamental, podendo ser acrescido de outras vantagens legais.

Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações estarão disponíveis no EDITAL Nº. 01/2022 – FCG, que se estará disponível nos sites: www.fcg.pa.gov.br e www.sipros.pa.gov.br a partir do dia 31.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)