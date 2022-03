Começa nesta terça-feira (29), inscrições para PSS do Seac, com salário de até R$ 1.560

Nesta terça-feira (29), começam as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), que oferta 19 vagas temporárias, mais cadastro de reserva para profissionais com nível fundamental, médio e superior. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 31 de março de 2022.

> Veja mais vagas de emprego no Pará

As inscrições podem ser feitas no site da empresa organizadora. O edital também pode ser visualizado pelo site.

As remunerações variam entre R$ 1.100,00 e R$ 1.560,76, com acréscimo de vantagens para todos os cargos e gratificação de escolaridade de 80% para os cargos de nível superior.

Vagas disponíveis

Motorista - nível fundamental.

Assistente administrativo - nível médio.

Assistente de informática - nível médio.

Técnico de gestão de esporte - nível superior.

Técnico em gestão pública - nível superior.

Técnico de gestão de informática - nível superior.

Técnico em gestão cultural - nível superior.