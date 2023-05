Ministro Fernando Haddad participa nesta semana de reuniões do G7, no Japão

Nesta segunda-feira (8), durante a noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja a Tóquio para participar de reuniões do G7 que se darão antes do evento oficial. Ele terá encontros com representantes de países do grupo para tratar de assuntos de interesse bilateral. Haddad deve discutir a reforma do Banco Mundial com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e alinhar com a ministra da Índia, Mammohan Singh, a atual presidência do G20, exercida pelo país asiático, com a próxima, que será do Brasil.

O ministro da Fazenda brasileiro também deve se reunir com o ministro da economia do Japão, Yasutoshi Nishimura. Está previsto ainda um encontro com o economista americano Joseph Stiglitz para tratar sobre a política industrial verde, tema central de sua obra.

A chegada de Fernando Haddad ao Japão está programada esta quarta-feira (10). No dia seguinte (11), ele ai para Niigata dar início à agenda.

A participação de Haddad é considerada um marco importante, no momento em que o Brasil busca retomar sua posição de destaque no cenário global. Desde o 2º governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o país não é chamado à reunião das nações mais industrializadas do mundo e essa é a primeira vez que um ministro da Fazenda brasileiro participa como convidado do evento.

Lula também confirmou participação no evento. Ele estará em Hiroshima, no dia 19 de maio, em sua 6ª viagem internacional desde que tomou posse.