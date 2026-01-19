Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Haddad: está faltando honestidade do mercado e oposição com números fiscais do governo

O ministro repetiu que diminuiu o déficit em 70% ante o herdado do governo Bolsonaro e que o problema da dívida pública são os juros reais e não o resultado

Estadão Conteúdo
Ministro Fernando Haddad (Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 19, que está faltando honestidade do mercado financeiro e da oposição com os números fiscais do governo. A declaração foi concedida em entrevista ao vivo ao portal UOL, em São Paulo.

"Está faltando um pouco de honestidade com o número. Uma coisa é a sua percepção, é a sua ideologia, a sua visão de mundo. A outra coisa, muito diferente, é número", afirmou o ministro da Fazenda.

Haddad repetiu que diminuiu o déficit em 70% ante o herdado do governo Bolsonaro e que o problema da dívida pública são os juros reais e não o resultado primário.

"Arrumar as contas não é só cortar, é também arrumar recursos para aquilo que estava estrangulado", completou o ministro.

Papel da economia nas eleições

Na entrevista, Haddad disse que a economia é necessária, mas não será suficiente para ganhar eleições. Ele comparou ainda com o cenário do ex-presidente Joe Biden, nos Estados Unidos, que perdeu para o presidente dos EUA, Donald Trump, com uma economia melhor que na época em que venceu.

"Eu não disse que a economia não é importante, eu disse que ela é uma condição necessária, mas eventualmente não suficiente para ganhar a eleição. O Biden perdeu a eleição com a economia melhor do que na época do Trump, do Trump 1", afirmou o ministro.

Haddad declarou que o Brasil recuperou o poder de compra do salário mínimo, analogamente ao que foi feito no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, a reforma tributária vai baratear o preço dos alimentos.

Palavras-chave

ARCABOUÇO FISCAL

META

Haddad

críticas
